NU+ Geklapt landbouwakkoord laat gapend gat achter in klimaatplannen kabinet

Het geklapte landbouwakkoord heeft niet alleen gevolgen voor het stikstofbeleid, maar laat ook een gapend gat achter in de klimaatplannen van het kabinet. Een van de breekpunten was de krimp van de veestapel, maar om de klimaatdoelen te halen lijkt zo'n krimp alsnog onvermijdelijk. Het kabinet moet nu zelf knopen doorhakken.

De landbouw bleef nog even buiten schot toen klimaatminister Rob Jetten twee maanden geleden een nieuw pakket klimaatmaatregelen presenteerde. "In het landbouwakkoord komt een verdere uitwerking voor het terugdringen van de CO2-uitstoot in de landbouw", zei de minister alleen.

Nu dat akkoord er definitief niet komt, moet het kabinet zelf uitwerken hoe de Nederlandse landbouw de uitstoot van CO2 en stikstof moet terugdringen. Daarover vindt vrijdag het eerste overleg plaats.

Jetten zei dinsdag al dat het klimaatdoel voor de landbouw hoe dan ook gelijk blijft. Wordt dat niet gehaald, dan kan het kabinet het overkoepelende klimaatdoel van 55 procent CO2-reductie in 2030 wel op zijn buik schrijven.

'Krimp veestapel onvermijdelijk'

In totaal moeten de veehouderij en akkerbouw nog 5 megaton CO2 besparen in 2030: ongeveer een kwart van de huidige uitstoot. Het kabinet denkt 1 megaton te kunnen besparen met de uitkoopregelingen van stikstofminister Christianne van der Wal.

Het is nog wel de vraag of dat lukt. De interesse in haar "woest aantrekkelijke" regeling lijkt niet erg groot te zijn, en eerdere uitkoopregelingen liepen vaak uit op een teleurstelling.

Zelfs als het kabinet genoeg veehouders weet uit te kopen, moet het nog 4 megaton aan CO2-uitstoot aanpakken. Eerder dit jaar bracht een groep ambtenaren in kaart met wat voor maatregelen de landbouw zo hard zou kunnen verduurzamen. "Een daling van de omvang van de veestapel is onvermijdelijk", concludeerden zij.

De ambtenaren stellen voor de hoeveelheid melkkoeien met ongeveer 30 procent te laten krimpen, door het aantal koeien per hectare te beperken. Dat zou zorgen voor aanzienlijk minder uitstoot van broeikasgassen én stikstof, omdat er minder mest wordt geproduceerd.

'Geen wens, maar een gegeven'

Het kabinet wil inderdaad zo'n limiet vastleggen, schreef landbouwminister Piet Adema in november aan de Tweede Kamer. Maar voor boerenorganisaties als LTO is dat onacceptabel. Zij willen dat boeren zelf kunnen bepalen hoeveel dieren ze hebben, als ze de stikstofuitstoot maar weten te beperken. Bijvoorbeeld met technische ingrepen in de stal.

Toch lijkt het kabinet niet om een maximumaantal koeien per hectare heen te kunnen. "Die norm die komt er. Dat is geen wens, maar een gegeven", zei Adema twee weken geleden nog tegen het AD. Vooral uit klimaatoogpunt lijkt het onvermijdelijk. Zelfs als technische maatregelen de stikstofuitstoot in de intensieve veehouderij kunnen verminderen, blijft het klimaateffect van al die koeien onverminderd groot.

Perspectief voor de boer blijft uit

Groot probleem is dat het landbouwakkoord juist duidelijk moest maken hoe veehouders met veel minder koeien toch genoeg geld konden verdienen. Daarom zaten ook de supermarkten en de banken aan tafel. Van hen verwachtte het kabinet een "niet-vrijblijvende bijdrage" om duurzaam boeren mogelijk te maken.

Zonder landbouwakkoord kan het kabinet wel klimaat- en stikstofdoelen opleggen aan de boeren, maar is nog minder duidelijk over het perspectief voor veehouders die moeten verduurzamen. "Daar maken we ons enorm zorgen over", zei Roy Meijer, vertegenwoordiger van de jonge boeren.

Spannende maanden voor kabinet

De sector vreest dat Nederlandse boeren straks worden gedwongen te stoppen of te verduurzamen, maar dat de consument toch blijft kiezen voor een minder duurzaam pak melk of lapje vlees uit het buitenland.

Supermarkten moeten daarom worden verplicht hun aanbod te verduurzamen, stelden de ambtenaren in hun advies. Zij pleiten ook voor een vlees- en zuivelbelasting om duurzamere keuzes bij de consument af te dwingen. Maar op zo'n belasting zitten boeren zéker niet te wachten, en ook in de Tweede Kamer is er geen steun voor.