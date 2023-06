Afgelopen winter raadde de overheid burgers en bedrijven aan om de verwarming op 19 graden te zetten Maar in de zomer lijkt de aandacht voor energiebesparing weer te verslappen, terwijl de airco's met name in kantoorgebouwen staan te loeien.

Toen de gasprijzen vorig jaar de pan uit rezen, grepen landen als Italië, Spanje en Frankrijk direct in. Zij gaven de opdracht om overheidsgebouwen 's zomers niet verder te koelen dan 26 of 27 graden. Ook bedrijven en huishoudens werden aangeraden om hun airco's niet harder te zetten dan die temperatuur.

Maar terwijl de zomerhitte in Nederland weer terug is, blijft zo'n regel of advies hier uit. De website Zet ook de knop om, van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, geeft geen richttemperatuur voor de zomer, zoals die er voor de winter wel is. Opvallend genoeg worden burgers op de site aangeraden om de airco uit te laten, maar staat zo'n advies niet tussen de tips voor bedrijven.

Dat is een "gemiste kans", zegt Olof van der Gaag, directeur van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie. "Het minste wat we zouden moeten doen is zo'n oproep." Een aanzienlijk deel van onze elektriciteit komt nog uit aardgas, dus energiebesparing zorgt ook in de zomer voor minder CO2-uitstoot en maakt het makkelijker om de gasbergingen te vullen voor komende winter.

In de dienstensector is de koeling van gebouwen goed voor ongeveer een tiende van het energieverbruik, blijkt uit cijfers die TNO verzamelde voor het ministerie van Binnenlandse Zaken. Na verwarming en verlichting zijn airco's de grootste energieslurpers.

Luchtig gekleed op Shirtjesdag

Om aandacht te vragen voor energiebesparing in de zomer heeft Klimaatverbond Nederland 22 juni uitgeroepen tot 'Shirtjesdag'. Tijdens deze zomerse tegenhanger van Warmetruiendag worden mensen opgeroepen om luchtig gekleed naar kantoor te gaan, zodat de airco een tandje zachter kan.

"Dit is hét moment om met elkaar te spreken over energiebesparing in de zomer", zegt medeorganisator Nathalie van Loon. "Want de zomers worden steeds heter."

Door klimaatverandering is de zomertemperatuur in Nederland in de afgelopen eeuw al met 2,5 graden gestegen. Experts verwachten dat we in toekomstige zomers meer energie gaan gebruiken om gebouwen te koelen, terwijl er in de winter juist steeds minder energie nodig is om te verwarmen.

Veel besparing mogelijk

Dat het mogelijk is om flink wat energie te besparen, blijkt volgens Van Loon wel uit de ervaringen van Japan. Na de kernramp in Fukushima dreigde daar een elektriciteitstekort te ontstaan en werd iedereen opgeroepen om energie te besparen. "Ze hebben daar toen gezegd: de airco mag niet onder de 27 graden en we trekken allemaal luchtige kleding aan naar kantoor."

Het zorgde ervoor dat stroomuitval werd voorkomen en dat ook op de lange termijn zuiniger werd omgesprongen met energie. Jaren na de kernramp werden airco's nog altijd warmer afgesteld dan ervoor, bleek uit onderzoek. Het verbruik van elektriciteit ging sterk omlaag.

Rijk zet thermostaat op 24

Ruim een jaar geleden zette klimaatminister Rob Jetten symbolisch de thermostaat lager in gebouwen van de Rijksoverheid. 's Winters zou nog maar tot 19 graden worden verwarmd als goed voorbeeld voor bedrijven en huishoudens.

Deze zomer worden gebouwen van de Rijksoverheid niet onder de 24 graden gekoeld, zegt een woordvoerder van Jetten. Maar die temperatuur is nergens terug te vinden in de energiebesparingscampagne van zijn ministerie.