Donderdag code geel in zuidoosten, maar watersnood zoals in 2021 blijft uit

In Limburg en delen van Noord-Brabant en Gelderland kan donderdag meer dan 50 millimeter neerslag vallen, terwijl het in het noordwesten misschien wel helemaal droog blijft. Die situatie doet denken aan 2021. Maar er is één belangrijk verschil.

Nederland krijgt donderdag te maken met een gekke weersituatie. Als je in Den Helder woont, zul je de zon zien en vermoedelijk geen spat regen voelen. Maar in Limburg worden stortbuien verwacht en kan lokaal meer dan 50 millimeter regen vallen. Dat betekent kans op wateroverlast, zoals ondergelopen wegen.

Het is een weerbeeld dat doet denken aan juli 2021. Ook toen was het in het noordwesten van het land helemaal droog, terwijl in Limburg een ongekende hoeveelheid zomerregen viel. Valkenburg overstroomde, de Maas bereikte de hoogste afvoer ooit en vlak over de grens met België en Duitsland was de ravage nog veel groter, met vele tientallen doden tot gevolg.

Voor donderdag geeft het KNMI vooralsnog alleen code geel uit. Die waarschuwing geldt ook voor het oosten van Noord-Brabant en de Achterhoek. "Plaatselijk kan er tot in de avond meer dan 50 millimeter regen vallen."

Storing trekt (weer) over Ardennen, maar blijft niet hangen

Dat komt door een storing net ten zuidoosten van ons land, vertelt een woordvoerder van het KNMI aan NU.nl. En ook nu kan het zwaartepunt van de neerslag dus over de Ardennen en de Eifel trekken.

Toch is de weersituatie volgens de meteoroloog anders dan tijdens de watersnood van twee jaar geleden: deze storing trekt over, van Frankrijk naar Duitsland. "In 2021 bleef een lagedrukgebied vrij lang op ongeveer dezelfde plek."

Dat maakt het verschil tussen één dag met heel veel regen en drie dagen met veel regen. En daarmee verandert ook het risico op grootschalige overstromingen.

Toch houden klimatologen er rekening mee dat de situatie van 2021 zich in de toekomst vaker zal voordoen. De doorstroming van hoge- en lagedrukgebieden in de zomermaanden zal namelijk afnemen onder invloed van de mondiale klimaatverandering. Dat betekent dat een weertype - droogte met zon, of juist langdurige stortbuien - langer kan aanhouden.

Het lagedrukgebied van juli 2021 zat 'klem' en bewoog maar weinig. Daardoor viel heel veel neerslag op één plek. Foto: Bart-Jan Dekker, NU.nl

Ook aantal 'losse stortbuien' neemt toe: verdubbeling sinds 1900

De weersverwachting voor vrijdag is wat dat betreft geruststellend. Het KNMI verwacht dan gemiddeld 0 millimeter regen in Nederland en geeft voor die dag dus ook geen waarschuwingen af. Maar donderdag krijgen we dus wel een dag met lokaal (zeer) extreme zomerneerslag.

En ook daar is wel een relatie met klimaatverandering bekend. De intensiteit van zomerse buien neemt met elke graad opwarming gemiddeld 14 procent toe. Nederland is al meer dan 2 graden opgewarmd, en het aantal zomerse stortbuien is in de afgelopen eeuw ongeveer verdubbeld.