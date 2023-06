Omwonenden Tata Steel in rechtszaak: 'Provincie moet uitstoot verder beperken'

Omwonenden van Tata Steel willen dat het bedrijf zijn uitstoot van zwaveldioxide verder terugdringt om de luchtkwaliteit in de IJmond te verbeteren. De provincie Noord-Holland heeft de uitstootnormen onder druk van het staalbedrijf versoepeld, claimden zij dinsdag voor de bestuursrechter in Haarlem.

Verschillende stichtingen van omwonenden spanden een rechtszaak aan die draait om een zwavelzuurfabriek van Tata Steel. De vergunning van die fabriek werd eind 2021 aangescherpt, waardoor de uitstoot van zwaveldioxide met meer dan driekwart moest worden teruggedrongen.

Volgens een eerdere ontwerpvergunning zou de uitstoot nog veel verder omlaag moeten. Maar Tata Steel stelde dat het onhaalbaar was om de fabriek zo veel schoner te maken, waarna de uiteindelijke vergunning soepeler uitviel.

Volgens de omwonenden was die versoepeling in strijd met het Schone Lucht Akkoord, dat de Rijksoverheid, provincies en gemeenten in 2020 met elkaar bereikten. Daarin spraken ze af dat in vergunningen voor de industrie altijd een zo laag mogelijke uitstoot wordt toegestaan.

'Men wil het gewoon niet'

De omwonenden wezen de bestuursrechter op een nota van de Inspectie Leefomgeving en Transport voor staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat). Daarin wordt de ontwerpvergunning van de zwavelzuurfabriek een "goed voorbeeld" genoemd van de zeer strenge vergunningen die volgens het Schone Lucht Akkoord nodig zijn.

Voor de stichtingen is het daarom onacceptabel dat de definitieve vergunning daarna alsnog is versoepeld. "Er wordt gesteld dat het lastig en moeilijk is en veel geld kost. Men wil het dus gewoon niet", stelt hun advocaat.

Jan de Jong, een steenrijke ondernemer uit Bloemendaal die achter verschillende rechtszaken tegen Tata Steel zit, heeft geen goed woord over voor het handelen van de provincie. "Voor alle televisiecamera's zeggen ze dat ze zo streng mogelijk vergunnen. Dan komt er één zuchtje tegenwind en hup, de norm gaat weer met 450 procent omhoog."

Tata: 'Strengere norm onhaalbaar'

Volgens de provincie is "wellicht naïef" een strenge uitstootnorm opgenomen in de eerste ontwerpvergunning. Daarna bleek pas dat die voor Tata Steel niet haalbaar was voor de deadline van 1 januari 2024. "Feitelijk niet en technisch niet", benadrukte de advocaat van het staalbedrijf.

De hogere uitstootnorm is daarom volgens de toezichthouder niet in strijd met het Schone Lucht Akkoord. Daarin staat weliswaar dat er altijd zo min mogelijk moet worden uitgestoten, maar de normen moeten voor bedrijven wel haalbaar zijn.

Tata Steel wordt nog gedwongen om te onderzoeken of de uitstoot in de toekomst toch verder omlaag kan. "Ik heb daar wel vertrouwen in", zei de vertegenwoordiger van de provincie. "Heb geduld, zou ik zeggen. We moeten eerst de feiten boven water hebben voor je een norm kan opleggen."

Norm moest al eerder strenger

Overigens had de uitstoot van zwaveldioxide al veel eerder omlaag gemoeten. De vergunningen van Tata Steel moeten af en toe worden aangescherpt om rekening te houden met nieuwe technieken die volgens de Europese Unie het schoonst zijn.