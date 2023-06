Langdurige regionale hittegolf verplaatst zich en suddert voort

Grote delen van Zuid- en Oost-Nederland hebben te maken met een aanhoudende hittegolf. En ook vandaag kunnen daar vlak voor de verwachte onweersbuien nog één of twee plaatsen bij komen, zegt Weerplaza tegen NU.nl.

Er is in Nederland officieel sprake van een hittegolf als het ten minste vijf dagen op rij warmer is dan 25 graden. Op drie van die dagen moeten de maxima bovendien de tropische grenswaarde van 30 graden bereiken.

Dat gebeurde dit jaar voor het eerst in Woensdrecht in het uiterste westen van Noord-Brabant. Daar werd het vanaf 7 juni zomers warm en op 9 juni voor het eerst meer dan 30 graden. Twee dagen later was er sprake van de eerste regionale hittegolf van 2023. En Woensdrecht zou vervolgens nog een weerrecord breken: de langste regionale hittegolf in juni.

Regionale hittegolf schuift naar het oosten en houdt aan

We zijn bijna een week verder en de regionale hittegolf blijft maar aanhouden, lokaal mogelijk tot in juli. Maar dan net weer niet in Woensdrecht, vertelt meteoroloog Roosmarijn Knol van Weerplaza. De lange reeks zomerse dagen werd in West-Brabant namelijk afgelopen zondag verbroken, toen de thermometer in Woensdrecht bleef steken op 24 graden.

"Het stokje werd al snel overgedragen aan delen van Gelderland, Limburg en het oosten van Noord-Brabant", zegt Knol. "Hier begon de hittegolf één dagje later: op donderdag 8 juni."

Zo wordt het vandaag in bijvoorbeeld Deelen op de Veluwe, Eindhoven en Maastricht de dertiende dag van de regionale hittegolf. Knol noemt dat bijzonder lang, zo vroeg in de zomerperiode. Het oude record van de langste hittegolf in juni stond op negen aaneengesloten dagen.

Op enkele tienden na geen nationale hittegolf

Ondanks die opmerkelijk lange periode met zomerse en zo nu en dan tropische temperaturen, is er nog steeds geen sprake van een officiële landelijke hittegolf. Daarvoor moet het ook in De Bilt ten minste vijf dagen op rij warmer zijn dan 25 graden, waarvan drie dagen met maxima boven de 30.

Dat was anderhalve week geleden bijna het geval, toen voor De Bilt drie dagen op rij werden voorspeld met maximumtemperaturen rond de 30 graden. Maar op twee van die dagen bleef het kwik in De Bilt op enkele tienden graden steken.

Vooral in Twente nog kans op een hittegolf

Er zijn nog wel één of twee plaatsen die vandaag aan de lijst kunnen worden toegevoegd, zegt Knol. Dat geldt vooral voor het weerstation bij Twente Airport, net buiten Enschede. En ook het weerstation Westdorpe in Zeeland heeft nog één keer 30 graden nodig.