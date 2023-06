Steeds meer daken hebben zonnepanelen, maar hoe blussen we die bij brand?

Bij de woningbrand in Arnhem had de brandweer moeite het vuur te blussen door de zonnepanelen op het dak. Daardoor kon de brand zondag lang woeden en raakten acht woningen onbewoonbaar. Waardoor maken zonnepanelen het zo lastig om een brand te blussen? "We zijn geen zonnepaneel-monteurs, natuurlijk."

De woningbrand in Arnhem ontstond in de keuken en kon zich onder de zonnepanelen verspreiden naar andere woningen in het rijtje. Dat doet zowel de brandweer als de branchevereniging van zonne-energie de wenkbrauwen fronsen. "In principe zou het niet zomaar naar het huis ernaast mogen", zegt algemeen directeur Wijnand van Hooff van Holland Solar.

Dat de brand toch naar andere huizen kon overslaan, komt doordat de zonnepanelen over de daken van het hele woonblok zijn gelegd. Zo kon het vuur zich zonder belemmeringen verspreiden. De zonnepanelen beschermden het vuur voor het bluswater. In principe geldt dat ook voor dakpannen, maar die kan de brandweer makkelijker van het dak verwijderen.

Als de brandweer wil voorkomen dat een brand van het ene dak naar het andere dak overspringt, zagen ze soms letterlijk een deel uit het dak. "Dan zagen we dwars door de dakbedekking", zegt Willemjan Muysson. Zonnepanelen noemt de programmamanager Veilige Energietransitie van Brandweer Nederland "een extra risico".

Zes van de acht woningen die door de brand in Arnhem zijn getroffen, zijn al gesloopt. Van de andere twee moet nog blijken of ze hersteld kunnen worden. Foto: ANP

'Installatie onder stroom is levensgevaarlijk'

Zonnepanelen kunnen het de brandweer knap lastig maken. "Dat komt ook doordat de brandweer pas kan blussen als de stroom is uitgeschakeld", laat een woordvoerder van het Verbond van Verzekeraars schriftelijk weten. "Een installatie die nog onder stroom staat, is levensgevaarlijk."

En zolang er zon op zonnepanelen valt, wekken ze elektriciteit op. Ook de draden die naar de zonnepanelen leiden, kunnen onder stroom staan. "Je kan niet zomaar alles beetpakken", zegt Muysson.

"We zijn geen zonnepaneel-monteurs, natuurlijk", vervolgt hij . "Dat maakt het ingewikkelder." Door het veilig verwijderen van de zonnepanelen gaat kostbare tijd verloren waarin de brand zich verder kan verspreiden.

Volgens Van Hooff zitten de brandweer, stichting Salvage en Holland Solar samen in een werkgroep om na te denken over de 'de-installateur'. Iemand die zonnepanelen snel kan demonteren in geval van een ramp. "Iedereen is natuurlijk gefocust op het aanleggen van die dingen, maar de ontmanteling van zo'n systeem is ook belangrijk."

Een extra uitdaging is dat de zonnepanelen tijdens een brand kapot kunnen gaan en versplinteren. Bijvoorbeeld als de constructie waarop ze vastzitten verbrandt en de panelen naar beneden glijden. Die scherven kunnen erg scherp zijn. "Daar moet je ook extra voorzichtig mee zijn", zegt Muysson. Soms zijn splinters erg licht, waardoor ze met de rook meegevoerd worden. Zo kunnen ze ook in de omgeving van de brand terechtkomen.

1:33 Afspelen knop Waarom je zonnepanelen nu niet optimaal werken

Regelgeving schiet tekort

Terwijl er allemaal verplichtingen zijn over brandveiligheid in huizen, zijn die er nog niet voor zonnepanelen op het dak. Bij zonnepanelen zijn er wel richtlijnen, maar niks is wettelijk vastgelegd. "Wat je nu ziet in de energietransitie is dat door de enorme snelheid waarmee het allemaal gaat - en de enorme drang om het te doen - de veiligheid een beetje op de achtergrond raakt", zegt Muysson.

Ook het Verbond van Verzekeraars maakt zich zorgen over brandveiligheid. "Zonnepanelen zijn in de basis veilige systemen, maar het is meestal het menselijk handelen dat zorgt voor gevaarlijke situaties. Je moet zorgen dat je een goede installateur hebt", benadrukt Van Hooff.

"Er wordt natuurlijk goed geld verdiend, omdat het goed gaat in de sector", aldus de algemeen directeur van Holland Solar. "Daar komen ook gelukzoekers op af." Ook het Verbond van Verzekeraars merkt dat. "In de dagelijkse praktijk zien wij een wildgroei aan nieuwe producten, aanbieders en installateurs ontstaan, terwijl de regelgeving en normering vaak nog ontbreken."

"De maatregelen die we nodig hebben om incidenten te bestrijden en branduitbreiding te voorkomen, zitten nog niet in regelgeving", zegt ook Muysson. Daarom is het volgens de programmamanager Veilige Energietransitie bij Brandweer Nederland belangrijk om goed de richtlijnen te volgen. Erkende installateurs doen dat. Die zullen bijvoorbeeld zorgen voor een halve meter afstand tussen de zonnepanelen en het dak van de buren. Dat kan voorkomen dat de brand overspringt. Precies wat misging in Arnhem.

Muysson is in principe voorstander van de aanleg van zonnepanelen. "Maar doe het wel veilig en hou je aan de installatievoorschriften."