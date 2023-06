Aftappen van de zon: hoeveelheid stroom uit zonlicht bijna met helft toegenomen

De Nederlandse productie van zonnestroom is in 2022 opnieuw enorm toegenomen. We haalden 46 procent meer elektriciteit uit zonlicht dan een jaar eerder, en zelfs drie keer zoveel als in 2019.

De productie van zonnestroom op de daken van woningen groeide iets sneller dan op bedrijfsdaken en in zonneparken, blijkt uit cijfers van statistiekbureau CBS. Daaruit valt op te maken dat het aantal zonnepanelen op woningen iets sneller is gestegen dan bij bedrijven.

Toch komt het grootste deel van de zonne-energie uit grootschalige installaties. Ongeveer 40 procent van de Nederlandse zonnestroom wordt opgewekt door huishoudens.

De gemeente Dronten nam vorig jaar de grootste groei in zonnevermogen voor zijn rekening. In Biddinghuizen werd het grootste zonnepark van Nederland geopend, met maar liefst 328.000 panelen. Die kunnen zo'n 44.000 huishoudens van stroom voorzien.