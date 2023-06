Omstreden natuurherstelwet blijft voorlopig overeind in Europese milieucommissie

De Europese natuurherstelwet lijkt een stapje dichterbij. In de milieucommissie van het Europees Parlement was donderdag geen meerderheid tégen het voorstel. Er wordt nog gestemd om te kijken of de commissie zich wel wil uitspreken voor de wet. Als dat gebeurt is daarna het voltallige Europees Parlement aan de beurt.

De milieucommissie is wel sterk verdeeld. Precies de helft wilde de wet verwerpen, maar de andere 44 leden stemden daartegen. De christendemocraten en een aantal liberalen hoopten op verwerping, maar waren dus niet in de meerderheid.



Dat brengt de invoering van de herstelwet weer een stapje dichterbij, maar de tekst blijft voorlopig wel binnen de commissie. Zo bleef een compromisvoorstel later op de donderdag ook hangen op dezelfde 44 voor en 44 tegen. Stemmingen gaan nu door om uit te vinden waar wel een meerderheid voor te vinden is.

De natuurherstelwet is bedoeld om de vernietiging van plant- en diersoorten in Europa te verminderen. Daarvoor moeten landen eigen plannen maken. Die moeten ervoor zorgen dat natuur die in slechte staat is stapsgewijs herstelt. Het gaat bijvoorbeeld om moerassen, duinen en heidegebieden.

Als de milieucommissie het wetsvoorstel wel had verworpen, was de kans groot dat deze niet door het complete Europees Parlement zou worden beoordeeld. Nu stemt het volledige parlement er in juli over. Daarna mogen de ministers van alle landen zich nog over de wet uitspreken.

Natuurherstel is essentieel volgens voorstanders wet

Vanuit een deel van de Europese partijen is de weerstand tegen de wet groot. Europarlementariër Esther de Lange van het CDA is een van de criticasters. "We laten Europa niet sterven van de honger om de natuur te redden", zei zij eerder in het Europees Parlement. Dat de voedselvoorziening in gevaar komt door de wet is volgens dertien Nederlandse natuurorganisaties onzin.

Ook voor de toekomst van de landbouw is het essentieel dat onze natuur herstelt, zei milieujurist Harm Dotinga van de Vogelbescherming eerder tegen NU.nl. "Denk aan verminderde gevoeligheid voor droogten, verbetering van bodemleven en bovenal herstel van bestuivende insecten, zoals bijen, vlinders en zweefvliegen."

In 2030 moet 30 procent van de natuur hersteld zijn, in 2040 60 procent en in 2050 90 procent. De wet moet er ook voor zorgen dat steden groener worden. Steden moeten in 2040 voor ten minste 3 procent groen zijn. In 2050 moet minstens 10 procent van de stad uit bomen bestaan.