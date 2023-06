Koperdiefstal bij zonneparken neemt toe, met tonnen schade tot gevolg

Zonnepaneelparken krijgen steeds vaker te maken met koperdieven, hoort de brancheorganisatie Holland Solar van haar leden. "Het begint echt een probleem te worden." De koperprijs ligt hoog, wat diefstal interessant maakt.

Een zonnepark in het Noord-Brabantse Deurne was recent slachtoffer van koperdieven. Daar werd 100 kilometer aan koperkabel gestolen. De schade loopt in de tonnen en het park kan nu niet worden gebruikt.

Ook op andere plekken in Nederland vinden er grote diefstallen plaats, maar het is onbekend om hoeveel koper en hoeveel diefstallen het in totaal gaat. Zowel Holland Solar, de politie als het Verbond van Verzekeraars zegt niet over dit soort cijfers te beschikken.

Over de oorzaak hebben ze wel ideeën: de hoge koperprijs. "Dat de koperprijs zo hoog is hangt ook samen met de energietransitie", zegt directeur Olof van der Gaag van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) tegen ANP.

Veel koper nodig door energietransitie

Voor de overstap van fossiele energiebronnen als olie en gas naar hernieuwbare bronnen als wind en zon zijn veel koperen kabels nodig. "Wel duizenden kilometers", zegt Van der Gaag. "Helaas zien we dat sommige mensen daar illegaal een handeltje van proberen te maken. Maar hoe je het probleem oplost is de vraag."

Bij energiebedrijf Eneco is nog geen koper gestolen. "Dieven lijken er wel heel veel moeite voor te doen, ondanks de risico's", zegt een woordvoerder. "We zeggen niet welke beveiligingsmaatregelen we nemen." Hoogspanningsnetbeheerder TenneT zegt ook niets over de maatregelen die het bedrijf neemt, "om dieven niet op ideeën te brengen".

'Alarmbellen gaan af als er veel koper wordt aangeboden'

Mensen die koper willen verkopen aan metaalrecyclers zijn verplicht zich te legitimeren, vertelt directeur Hans Koning van de Metaalrecycling Federatie. Ook is er een meldpunt voor diefstallen, zodat metaalrecyclers weten dat er gestolen koper in omloop is.

"Als tientallen kilometers koperkabel zouden worden aangeboden, dan is dat iets waar alle alarmbellen voor afgaan", zegt Koning. Zo veel koper kan namelijk bijna alleen maar van bedrijven als TenneT en ProRail komen.

Gestolen koperkabel wordt meestal verknipt en gestript en bij diverse bedrijven aangeboden, vertelt Koning. "Ook over de grens. Dit maakt het wel lastiger of zelfs onmogelijk om te traceren en herkennen."