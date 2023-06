Het is mogelijk al te laat om zomerijs op de Noordpool te redden

Zelfs als het al lukt om de uitstoot van broeikassen fors te verminderen, is de Noordpool waarschijnlijk tussen 2030 en 2050 al vrij van zomerijs. Dit betekent dat het zee-ijs in het noordpoolgebied een stuk sneller gesmolten kan zijn dan aanvankelijk werd verwacht. Dat concluderen onderzoekers dinsdag in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Communications

Het IPCC (klimaatpanel van de Verenigde Naties) onderzocht verschillende scenario's waarin de uitstoot van de broeikasgassen doorgaat zoals nu het geval is. In die scenario's zou de Noordpool tegen 2050 in de zomers ijsvrij zijn.

Uit het onderzoek in Nature Communications blijkt dat er ook bij een lage uitstoot ijsvrije zomers zullen optreden. En mogelijk zelfs al in 2030. Het onderzoek werd uitgevoerd door Zuid-Koreaanse en Duitse wetenschappers die gebruikmaakten van satellietgegevens.

Bij een ijsvrije zomer wordt gekeken naar de maand september. Dat is over het algemeen de maand met het minste zee-ijs in het noordpoolgebied, bevestigden de meetgegevens van de onderzoekers. Ook concludeerden ze dat sinds 2000 elke september minder zee-ijs in het noordpoolgebied ligt.

De onderzoekers waarschuwen ervoor dat de Noordpool in de nabije toekomst elke zomer ijsvrij zal zijn. Dat kan grote gevolgen hebben voor samenlevingen en ecosystemen "binnen en buiten het noordpoolgebied".

Dirk Notz, auteur van het rapport en hoogleraar aan de universiteit in Hamburg, zegt tegen The Guardian: "Dit is het eerste grote deel van de aarde dat we gaan verliezen door klimaatverandering." Ook wijst hij er op dat wetenschappers al jaren voorspellen dat de zomers op de Noordpool mogelijk snel vrij van zee-ijs zullen zijn. "Mensen luisterden niet naar onze waarschuwingen."