Wekenlang geen spat regen: zomerdroogte is terug (en erger dan in 2018)

Na een nat voorjaar gingen de hemelsluizen begin mei dicht. Sindsdien hebben we in Nederland te maken met veel zon, oplopende temperaturen en dus ook veel verdamping. En volgens het KNMI blijft dat voorlopig zo.

Dat betekent dat het neerslagtekort zich deze zomer zelfs sneller dreigt te ontwikkelen dan in 2018 en 2022. En Nederland beleefde nog zo'n nat voorjaar, met veel regen in maart en april. Dat was goed voor het herstel van het grondwater na de extreme zomerdroogte van vorig jaar.

Toch keert die zomerdroogte dit jaar gelijk weer terug. Begin mei ging de zon schijnen en tot halverwege juni wordt er geen spat regen verwacht.

Sterker nog: volgens het KNMI gaan de temperaturen nog sterk oplopen. Aanstaande zaterdag en zondag worden naar verwachting voor het eerst waarden van 30 graden bereikt in het binnenland. En ook in de week daarna wordt het flink warmer dan normaal.

Die hoge temperaturen betekenen dat ook de verdamping de komende tijd flink toeneemt. En dat is terug te zien in de ontwikkeling van het neerslagtekort. Het neerslagtekort is de opgetelde hoeveelheid verdamping min de opgetelde hoeveelheid neerslag - en een belangrijke maat voor droogte.

Ook de droge wind van de afgelopen weken verergerde de verdamping. "Die werkt als een soort föhn die alles droog blaast", zegt een woordvoerder van de Unie van Waterschappen tegen NU.nl.

"Doordat boeren hun land gaan beregenen en de industrie koelwater gebruikt, gaat de watervraag ook omhoog als het droog is", zegt de woordvoerder. Dat vergroot het tekort aan water.

Nog geen reden tot paniek: 'Maar we zijn wel alert'

Op 10 mei stond het neerslagtekort nog op 0: de regenval was groter dan de verdamping. Daarna begon een steile lijn omhoog, die tot in de tweede helft van juni lijkt door te lopen. Het neerslagtekort kan dan al zijn opgelopen tot zo'n 140 millimeter. Dat is meer dan in de uitzonderlijk droge zomer van 2018 en mogelijk ook meer dan in de zeer droge maand juni 2022.

Over de ernst valt verder nog weinig te zeggen. Schadelijke effecten nemen toe naarmate droogte langer aanhoudt, grondwater wegzakt en planten uitdrogen. Maatregelen zijn volgens de Unie van Waterschappen nog niet aan de orde. "We zijn niet in paniek, maar wel alert", zegt een woordvoerder.