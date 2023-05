Slaaptrein naar Berlijn gaat van start na lange zoektocht naar wagons

Vanaf donderdag rijdt voor het eerst sinds 2014 weer een reguliere slaaptrein tussen Amsterdam en Berlijn. De Nederlandse start-up European Sleeper heeft na een lange zoektocht genoeg rijtuigen gevonden om mee naar de Duitse hoofdstad te rijden.

Eigenlijk wilde European Sleeper de nieuwe trein vorig jaar al laten rijden, tussen Brussel en Praag. Maar het lukte niet om op tijd de benodigde slaaprijtuigen te huren, want daaraan is in heel Europa een nijpend tekort. "Het was een beetje sprokkelen", zegt medeoprichter Chris Engelsman tegen NU.nl.

Inmiddels is het zijn bedrijf toch gelukt om twaalf rijtuigen te vinden. Wel is de eindbestemming van de trein aangepast: hij rijdt in eerste instantie niet door naar Praag, maar stopt al in Berlijn. European Sleeper hoopt dat de trein volgend jaar alsnog kan doorrijden naar Tsjechië.

Nu rijdt de European Sleeper-trein op maandag-, woensdag- en vrijdagnacht naar Berlijn. Op zondag, dinsdag en donderdag vertrekt hij daar weer richting Nederland en België. Wie in de trein wil slapen, kan terecht in coupés die plaats bieden aan maximaal zes, vier of drie personen. Voor de reiziger met een klein budget zijn er ook zitplaatsen beschikbaar.

'Geen papieren spoorweg'

Zondagnacht maakte de trein al zijn eerste proefrit van Berlijn naar Brussel. "Dat is helemaal goed verlopen, we waren netjes op tijd", zegt Engelsman. Hij blikt al vooruit op verdere groei. European Sleeper wil in de toekomst ook naar Barcelona rijden en hoopt daarvoor gerenoveerde rijtuigen veilig te stellen.

Er zijn nog wel investeerders nodig om ruim dertig zitrijtuigen te kopen en om te bouwen naar moderne slaapwagons. "We wilden zo snel mogelijk beginnen met gehuurde rijtuigen", zegt Engelsman. "Om aan investeerders te laten zien dat het kan, en dat we niet alleen maar een papieren spoorweg zijn."

Tussen 2009 en 2016 kwamen veel internationale nachttreinen vanuit Nederland te vervallen. Een aantal jaar reden er helemaal geen slaaptreinen meer vanuit ons land, maar sinds 2020 beleeft deze vorm van reizen een heuse wederopstanding. De slaaptreinen die nu rijden richting bestemmingen als Zürich en Wenen zijn populair bij mensen die comfortabel en klimaatbewust op vakantie willen.

De slaaptreinen zitten regelmatig volgeboekt en door heel Europa wordt er weer in geïnvesteerd. Het Oostenrijkse spoorbedrijf ÖBB presenteerde vorig jaar nieuwe slaapwagons, die onder de naam Nightjet rijden. Het was voor het eerst in tientallen jaren dat er nieuwe slaaprijtuigen in omloop kwamen in Europa.

