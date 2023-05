Minder doden door weersextremen, maar economische schade neemt toe

De laatste vijftig jaar nam het aantal doden door extreem weer wereldwijd af. Waar er in de jaren zeventig nog jaarlijks 50.000 mensen in dit soort situaties overleden, waren dat er in 2020 en 2021 in totaal 22.000. Er is wel een stijging van de economische schade.

In totaal vonden er sinds 1970 iets meer dan twaalfduizend rampen plaats die werden veroorzaakt door weer, water of klimaatverandering. Dat blijkt uit nieuwe data van de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO).

De hoofdreden van de afname van het aantal doden is volgens de VN-organisatie slimmere waarschuwingssystemen. Daarbij kun je denken aan de rol van weerinstituut KNMI. Dat waarschuwt bij risico op bijvoorbeeld gladheid of een storm. Een ander voorbeeld is een plaatselijke tsunami-melding.

Als voorbeeld noemt de WMO cycloon Mocha, die begin deze maand over Zuid-Oost Azië raasde. Dit was de zwaarste storm in de regio sinds 2008. De overheid van Myanmar schatte het aantal dodelijke slachtoffers in het land op 145. Er worden nog wel vraagtekens gezet bij de aantallen die de militaire regering noemde. Zo zeiden hulporganisaties eerder dat het om minstens vierhonderd doden gaat.

Bij soortgelijke stormen in het verleden kwamen tien- tot honderdduizenden mensen om het leven. Doordat inwoners de laatste jaren vaker op tijd een waarschuwing krijgen, kunnen zij vluchten of geëvacueerd worden.

Economische schade stijgt, ontwikkelingslanden hard geraakt

Hoewel het aantal doden afneemt, neemt de economische schade toe. Tussen 1970 en 2019 verzevenvoudigden de kosten van die schade wereldwijd. De Verenigde Staten leden de afgelopen decennia de grootste schade, goed voor 39 procent van het totaal.

Ondanks het grote aandeel van de VS waarschuwt de WMO dat ontwikkelingslanden onevenredig geraakt worden. "De kwetsbaarste gemeenschappen dragen de lasten van weer- en klimaatrampen", zei secretaris-generaal Petteri Paalas daarover.

De economische schade als gevolg van extreem weer kwam bij rijke landen neer op zo'n 0,1 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Bij ontwikkelingslanden lag dit op 5 tot 30 procent van het bbp. Binnen die categorie waren kleine eilandstaten het meest de dupe. Daar kan de schade oplopen tot 100 procent van het bbp.