In de zomer energie besparen? Dat doe je met de doucheknop

Wie in de lente en zomer energie wil besparen, doet dat het beste in de badkamer. Dan is de douche de grootste energiegebruiker. Althans, in een gemiddeld huishouden. Want er blijken grote verschillen te bestaan en die tellen op jaarbasis op tot honderden euro’s.

Een gemiddeld huishouden gebruikt op jaarbasis ongeveer 300 kubieke meter gas voor warm water. Bij de huidige energieprijzen is dat zo'n 400 tot 450 euro.



"Dat is dus een aanzienlijk deel van je energierekening", zegt Puk van Meegeren van voorlichtingsorganisatie MilieuCentraal.

Maar er zijn heel grote verschillen tussen huishoudens onderling, voegt de energie-expert toe.

'Onbewuste douchers' gebruiken drie keer zo veel gas

In huizen waar zuinig wordt gedoucht gaat er zo'n 150 kuub gas aan op, terwijl huishoudens die nergens op letten volgens Van Meegeren drie keer zo veel gebruiken. Juist die huishoudens hebben volgens de energie-expert dan ook de kans om veel geld te besparen, tot honderden euro's.

Sterker nog, in de zomermaanden is de douche- en badkraan de belangrijkste bespaarknop in je huis. Dan gaat vrijwel al het gas naar de boiler, ook aanzienlijk meer dan het gasgebruik in de Nederlandse keukens.

Op jaarbasis is het aandeel aanzienlijk kleiner: ongeveer een kwart. Veruit het grootste deel gaat naar het verwarmen van huizen, maar die verwarmingen staan vanaf mei overal wel uit.

Niet te lang, niet te hard en niet te vaak douchen

Wat kun je dan doen om te besparen in de badkamer? MilieuCentraal raadt altijd aan om te beginnen bij de makkelijkste stappen. Douch ten eerste niet langer dan vijf minuten, raadt Van Meegeren aan. Dat scheelt 20 procent op het gemiddelde.

Wil je nog eens 20 procent besparen, kies dan voor een waterbesparende douchekop (of zet de kraan gewoon wat minder hard open). Want hoe méér water je gebruikt in die vijf minuten, hoe meer gas daarvoor nodig is.



En je kunt je afvragen of het wel nodig is om elke dag te douchen, zegt Van Meegeren. Je tussendoor eens wassen aan de wastafel is bijvoorbeeld veel zuiniger. Het aantal keren dat je per week doucht maakt dus ook veel uit in het totale gasgebruik.

Koud douchen scheelt het meest (en is ideaal in de zomer)