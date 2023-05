Extreem heet en droog in Spanje, maar ook sneeuw en hagel: dat zit zo

In Spanje was het de afgelopen weken extreem heet en droog, maar vrijdag viel in het noorden van het land sneeuw en in het zuiden zware hagel. Op ons reactieplatform NUjij vroegen lezers hoe dit mogelijk was en of het vaker voorkomt. Dit is hoe het zit.

Dat er in het noorden van Spanje sneeuw valt, is heel normaal. De sneeuw bedekte vrijdag het noordelijke La Raya, dat bekendstaat om het berglandschap. De bergen zijn zo hoog dat dorpen en steden er vaak met koudere lucht te maken hebben dan de rest van het land.

"Voor het gevoel zal er een heel groot verschil zitten tussen die hitte en sneeuw in Spanje. Maar die sneeuw is heel normaal voor het noorden van Spanje", legt Weerplaza-meteoroloog Rico Schröder uit.

"In die gebieden liggen steden en dorpen soms op wel 1.500 meter hoogte. Daar heb je vaker koude lucht, die al snel voor sneeuw kan zorgen. Als wij in Nederland bergen hadden gehad, hadden we daar de afgelopen tijd ook sneeuw gehad."

Het was in het noorden van Spanje bij lange na niet zo heet als in het zuiden, maar wel heter dan normaal. "In heel Spanje was de temperatuur gemiddeld 3 graden hoger dan normaal", zegt Schröder.

"Het zuiden van Spanje kreeg te maken met hete lucht vanuit de Sahara. Die kon ook nergens heen. Daarom was het er zo lang zo warm. Gisteren was de eerste dag in ruim twee weken dat het in Cordoba niet warmer werd dan 30 graden. Dat is ongekend voor deze tijd van het jaar, ook voor die regio."

Als de luchtstroming richting het noorden had gestaan, hadden we in Nederland ook warmer en droger weer gehad. In plaats daarvan hadden we hier de afgelopen tijd te maken met stevige buien. Net als in Spanje viel er ook af en toe ook hagel.

In het zuiden van Spanje werd het de afgelopen weken op sommige dagen meer dan 40 graden, onder meer in Cordoba en Sevilla. Foto: AFP

De hagel in het hete en droge zuiden van Spanje heeft ook een eenvoudige verklaring. "Hagelstenen ontstaan in wolken hoog in de lucht, waar het kouder is. Op gegeven moment worden ze te zwaar en vallen ze naar beneden. Die hagelstenen zijn niet gesmolten voor ze de grond raken, ook als het op de grond heel warm is", zegt Schröder.

Wel zijn de omstandigheden in Spanje opnieuw een teken dat het weer door klimaatverandering steeds extremer wordt. Lezers vroegen zich af waarom "het klimaat in Spanje ineens omslaat". Maar het klimaat slaat niet om, het weer slaat om.

"Het lijkt misschien alsof het klimaat opeens ontregeld is, maar dat is niet zo. Klimaat kan niet opeens omslaan. Het weer wel, en daar heeft klimaatverandering invloed op", legt Schröder uit.

"We hebben in Nederland te maken met een zeer natte lente. Dan krijgen we ook reacties van mensen die klimaatverandering in twijfel trekken. Maar het is nooit elk jaar hetzelfde, klimaat gaat om de lange termijn. Weer is hoe het van dag tot dag erbij hangt."