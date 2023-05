Milieudefensie: 'Shell houdt zich niet aan vonnis in klimaatzaak'

Oliebedrijf Shell doet lang niet genoeg om zich te houden aan de uitspraak in de klimaatzaak die Milieudefensie in 2021 heeft gewonnen. Het bedrijf heeft voor het leeuwendeel van de CO2-uitstoot nog altijd geen goed reductieplan, stelt de milieuorganisatie.

De rechter verplichtte Shell twee jaar geleden om zijn wereldwijde uitstoot uiterlijk 2030 met 45 procent te verlagen ten opzichte van 2019. Dat was een baanbrekende uitspraak. Het was voor het eerst dat een rechter op die manier een bedrijf klimaatbeleid oplegde. Shell ging in hoger beroep. Die procedure loopt nog.

In Shells recentste jaarverslag staan plannen om de eigen uitstoot met 50 procent terug te dringen. Het gaat dan om de CO2 die vrijkomt op olieplatforms, in de raffinaderijen en bij andere activiteiten van Shell.

"Dat is een belediging van de rechtbank", zegt campagnevoerder Nine de Pater. "En het is een klap in het gezicht van mensen die al dagelijks kampen met de gevolgen van de klimaatcrisis. Het roer bij Shell moet nu echt om."