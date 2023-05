Appartementen en monumenten hoeven straks toch geen hybride warmtepomp

Delen via E-mail

Niet in alle woningen moeten straks gasgestookte cv-ketels vervangen worden door hybride warmtepompen. Appartementen en monumenten worden uitgezonderd van verplichte verduurzaming, schrijft minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) maandag aan de Tweede Kamer.

Maar niet elk type woning is geschikt voor een hybride warmtepomp. Daarom komt De Jonge maandag met een aantal uitzonderingen op de regel.

Een hybride warmtepomp verdient zichzelf meestal in zo'n zeven jaar terug door de gasbesparing. Maar bij sommige huizen zijn zoveel aanpassingen nodig, dat de investering te groot wordt. Dan moet een uitzondering gelden, vindt het kabinet.

Het gaat bijvoorbeeld om monumenten waar niet zomaar een pomp aan de buitenkant bevestigd mag worden. Eigenaren zouden dan eerst op een vergunning moeten wachten voor een warmtepomp aan de gevel. Dat vindt De Jonge niet werkbaar met een kapotte cv-ketel in huis.

Ook appartementen worden uitgezonderd van de regel. Niet overal past namelijk een pomp op het balkon. Ook kan de kast met cv-ketel binnenshuis te klein zijn. De Jonge sluit een hybride warmtepomp voor appartementen niet per definitie uit. Tegelijkertijd ziet hij verduurzaming als een logische taak voor de vereniging van eigenaren, en niet voor elke afzonderlijke bewoner.

Brancheorganisatie Techniek Nederland vraagt zich af of installateurs moeten bepalen welke woningen onder de uitzonderingen vallen. "Van een installateur mogen we een goed advies verwachten over de plaatsing van een hybride warmtepomp", zegt voorzitter Doekle Terpstra. "Maar installateurs kunnen niet gaan optreden als handhavers."