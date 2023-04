Gletsjers verloren in 10 jaar hoeveelheid ijs ter grootte van hoogste Europese berg

Gletsjers zijn in de afgelopen jaren snel weggesmolten. Tussen 2010 en 2020 is maar liefst 2.720 gigaton gletsjerijs verdwenen, oftewel 2.720.000.000.000.000 kilo. Dat staat gelijk aan 2 procent van al het gletsjerijs in de wereld. Vooral in 2011 en 2019 smolt veel ijs.

Britse wetenschappers hebben metingen van de Europese ijssatelliet CryoSat-2 gebruikt om uit te rekenen hoeveel gletsjerijs verloren is gegaan.

Het verlies was het grootst in Alaska. Daar verdween 831 gigaton ijs. In het Canadese poolgebied is 466 gigaton verloren gegaan. Verder smolt er ook veel gletsjerijs in het zuidelijke deel van het Andesgebergte, in de Himalaya, bij Groenland en op de Noorse eilandengroep Spitsbergen.

"Alles bij elkaar opgeteld gaat het om 2.720 gigaton gletsjerijs. Zie het als een gigantische ijsklont, groter dan de hoogste Europese berg", zegt een van de onderzoekers.

De belangrijkste boosdoener is de hogere temperatuur van de lucht. Die is verantwoordelijk voor 89 procent van het ijsverlies, zegt de Europese ruimtevaartorganisatie ESA. De resterende 11 procent kan worden toegeschreven aan het warmere zeewater aan het einde van de gletsjers.