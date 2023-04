Waterpeil in Gardameer bereikt laagste niveau in 70 jaar door droogte in Italië

Delen via E-mail

De droogte in Italië neemt zulke ernstige vormen aan dat het Gardameer het laagste waterpeil sinds 1953 heeft bereikt.

Het grootste meer van Italië heeft een peil van 45,8 centimeter boven het gemiddelde zeeniveau bereikt, meldt het Italiaanse persbureau Ansa op basis van satellietbeelden. Ter vergelijking: in de afgelopen zeventig jaar was de waterstand met gemiddeld 109 centimeter ruim twee keer zo hoog.

Volgens Ansa is de lage waterstand extra zorgwekkend omdat het Gardameer normaal gesproken niet erg beïnvloed wordt door de (droogte)seizoenen. Het meer is een cruciaal zoetwaterreservoir en de lage stand zal ook gevolgen hebben voor de landbouw, lokale gemeenschappen en het toerisme.

Het Gardameer is ook onder Nederlandse toeristen een populaire vakantiebestemming. Medio april was op beelden al te zien dat mensen konden pootjebaden in het ondiepe water.