Tata Steel ziet momenteel niets in compensatie voor gezondheidsschade

De directeur van Tata Steel ziet het op dit moment niet gebeuren dat omwonenden worden gecompenseerd voor de gezondheidsschade. Volgens de directie valt de uitstoot van de fabriek binnen de normen en wordt die alleen maar minder. De staalproducent uit IJmuiden praat er woensdag over in de Tweede Kamer.

Directievoorzitter Hans van den Berg kwam woensdag naar een hoorzitting in de Tweede Kamer. De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat wilde van Tata Steel weten hoe het de negatieve gezondheidseffecten van de productie gaat beperken.

Er blijven veel schadelijke stoffen neerdalen in de omgeving van de staalproducent in IJmuiden, concludeerde het RIVM onlangs. De situatie is de afgelopen jaren niet duidelijk verbeterd, blijkt uit metingen.

Van den Berg stelt voorop dat verschillende projecten - zowel lopende als toekomstige - Tata Steel schoner moeten maken. Zo komt er na de zomer een groot stofscherm, om opwaaiende stofdeeltjes zoveel mogelijk op eigen terrein te houden.

Ook presenteerde Tata Steel de uitstootcijfers van de afgelopen jaren. De uitstoot van zogenoemde paks (een groep kankerverwekkende stoffen) en metalen zit al onder de toegestane hoeveelheid en neemt de komende jaren verder af, belooft de directie.

Volg dit onderwerp Ontvang meldingen bij nieuws over Tata Steel Blijf met meldingen op de hoogte

Geen compensatie voor omwonenden

De uitstoot van grof stof hoeft niet per se iets te zeggen over de neerslag van de stofdeeltjes, concludeerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) onlangs. De neerslag van stofdeeltjes hangt samen met onder meer de windsterkte en -richting.

De RIVM trof zogenoemde paks en metalen in hoge concentraties aan in het stof dat op de kozijnen en tuinmeubelen van omwonenden belandt. Paks en lood vormen een gezondheidsrisico voor met name buitenspelende kinderen.

Toch wil Van den Berg niet aan compensatie voor de gezondheidsschade van omwonenden, waar D66-Kamerlid Kiki Hagen om had gevraagd. De relatie tussen de uitstoot van Tata Steel en de te hoge neerslag in speeltuinen is volgens hem "lastig vast te stellen". Hij wil daar verder over in gesprek met kennisinstituten en de overheid.

Tata Steel maakt speeltuinen schoon

Tata Steel heeft vanwege de gezondheidsrisico's die de RIVM in 2020 al rapporteerde wel maatregelen genomen in de omgeving. "We maken sindsdien zelf de speeltuinen schoon. Ook hebben we kraantjes op schoolpleinen geplaatst zodat kinderen hun handen kunnen wassen."

De plaatsing van het stofscherm moet er ook aan bijdragen dat handen wassen in de toekomst overbodig wordt, zegt Van den Berg. Het scherm moet 18 kilometer lang en 20 meter hoog worden. Er worden "honderden miljoenen" geïnvesteerd om de uitstoot te verminderen, benadrukt de directeur.