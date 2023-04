'Adembenemend' koraalrif ontdekt bij Galapagoseilanden: 'Krioelt van het leven'

Klimaatwetenschappers zijn euforisch door de ontdekking van een nieuw koraalrif in de zee bij de Galapagoseilanden. Het rif verkeert namelijk in uitmuntende staat en toont aan dat meer riffen de opwarming van zeewater in de regio hebben overleefd dan eerder werd gedacht.

Het koraalrif werd ontdekt op 600 meter diepte, waar nog niet eerder onderzoek was verricht. Het is zeker honderden meters groot en duizenden jaren oud, zeggen de onderzoekers. Zij bezochten het rif met een speciale onderzeeër waar 'slechts' twee mensen tegelijkertijd in kunnen.

De speciale onderzoeksonderzeeër. Foto: Reuters

Klimaatwetenschappers dachten tot voor kort dat maar één koraalrif de snelle opwarming van het water bij de Galapagoseilanden in 1982 en 1983 had overleefd. Die opwarming had enorme koraalverbleking tot gevolg. Bovendien is warm water minder goed voor vissen. Koud water bevat meer voedingsstoffen, wat tot sterke plankton- en visgroei leidt.

Maar het nieuwe koraalrif verkeert in uitstekende staat én krioelt van de octopussen, kreeften, haaien, krabben en vissen. "Het lijkt onaangeroerd en is werkelijk adembenemend", zeggen de onderzoekers.

De minister van Klimaat van Ecuador, waar de Galapagoseilanden onder vallen, noemt de vondst "hoopvol". Volgens José Antonio Dávalos toont die aan dat landen meer moeten doen om koraalriffen te beschermen.

Het koraalrif is honderden meters lang en krioelt van het leven. Foto: Reuters