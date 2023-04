De Europese zomer van 2022 was de heetste ooit

Europa beleefde vorig jaar de heetste zomer ooit. Hittegolven, natuurbranden en smeltende gletsjers waren daarbij geen uitzondering. Een nieuw rapport laat zien hoe klimaatverandering het Europese klimaat in 2022 tekende.

De conclusies in het jaarlijkse State of the Climate-rapport van het Europese ruimte- en klimaatinstituut Copernicus zijn niet mals.

In dat rapport stellen wetenschappers vast hoe het ervoor staat met het klimaat in Europa. Zo valt onder meer te lezen dat het continent in 2022 het op een na warmste jaar beleefde sinds het begin van de metingen.

De Europese zomer van 2022 was zelfs de heetste ooit. Gemiddeld was het 1,4 graden warmer dan de afgelopen drie decennia. Met name in Zuid-Europa waren er meer extreem warme dagen. Dat past volgens het rapport in de trend van de afgelopen jaren.

De temperatuurstijging ging gepaard met droogte: er viel 10 procent minder neerslag in heel Europa. Ook was het een erg zonnig jaar.

Bosbranden en smeltende gletsjers

De gevolgen van die hitte en droogte zien we bijvoorbeeld in de landbouw, in de energiesector en bij het transport over water. Maar denk ook aan bosbranden. Daarvan waren er vorig jaar meer dan normaal, vooral in het gebied rondom de Middellandse Zee. Door die bosbranden komt CO2 vrij, wat ervoor zorgt dat de aarde verder opwarmt.

In de Alpen sneeuwde het in 2022 dertig dagen minder dan gebruikelijk. Als het warmer is en minder sneeuwt, smelten gletsjers sneller. Door heel Europa - en met name in de Italiaanse Alpen - verloren gletsjers in een jaar tijd maar liefst 5 kubieke kilometer ijs. Het smeltende gletsjerijs is een van de veroorzakers van zeespiegelstijging.