Duitsers verdeeld over sluiting laatste kerncentrales: feest en protesten

De laatste kerncentrales in Duitsland zijn zaterdag om middernacht gesloten. Milieuactivisten kwamen door heel het land samen om dat te vieren. Het was niet overal feest, want tegenstanders protesteerden.

Bij de Brandenburger Tor in Berlijn en op verschillende andere plekken In Duitsland werden zaterdag festivals en feesten gehouden om de historische stap te vieren.

Milieuorganisatie Greenpeace sprak van een "goede dag" voor klimaatbescherming en een "enorm succes voor de antinucleaire beweging van de afgelopen veertig jaar".

Ook politieke partijen lieten zaterdag weten blij te zijn dat de centrales definitief sluiten. De leider van de Groenen, Ricarda Lang, stelde op Twitter dat de uitfasering van kernenergie de "laatste intrede in het tijdperk van hernieuwbare energie" betekent. "Kernenergie? En tot ziens", tweette de parlementaire fractie van de Duitse sociaaldemocraten (SPD).

De laatste drie kerncentrales in Duitsland sloten net voor middernacht de poorten. Het gaat om de Isar 2 in de deelstaat Beieren, Emsland in Nedersaksen en Neckarwestheim 2 in Baden-Württemberg.

Voorstanders van kernenergie grepen de voor hen trieste dag aan om hun onvrede te laten blijken. Foto: AFP

Duitsland besloot in 2011 om te stoppen met kernenergie

De sluiting is het gevolg van een besluit uit 2011 om met kernenergie te stoppen. Het besluit is echter omstreden vanwege de huidige energiecrisis. Twee van de centrales zouden eind vorig jaar al worden gesloten.

Vanwege de Russische invasie in Oekraïne en de energiecrisis die daaruit voortvloeide, besloot de Duitse regering echter om deze sluitingen uit te stellen tot na de winter.