Industrie stoot veel minder CO2 uit door hoge gasprijs

De CO2-uitstoot van de Nederlandse industrie is vorig jaar flink gedaald. Dat is opvallend, omdat de afgelopen jaren die uitstoot ongeveer stabiel bleef. Vermoedelijk komt de daling vooral door de hoge gasprijs, niet door structurele verduurzaming.

De uitstoot van de industriële bedrijven die vallen onder het Europese emissiehandelssysteem ging vorig jaar met 8,3 procent omlaag. Dat is de sterkste daling in vijftien jaar tijd, meldt de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) vrijdag.

Met name in de chemie zijn de verschillen groot. De sector maakt veel gebruik van aardgas en schroefde vermoedelijk de productie terug. Daardoor stootte het Chemelot-complex 3,9 miljoen ton CO2 uit, 14 procent minder dan een jaar eerder. Ook bij chemiebedrijf Dow (-11 procent) en kunstmestfabrikant Yara (-14 procent) ging de uitstoot sterk omlaag.

De cijfers bevestigen dat het een "bewogen jaar" was voor de industrie, zegt NEa-directeur Mark Bressers. "Het is zeer waarschijnlijk dat de daling voornamelijk veroorzaakt is door lagere productie, en niet door verduurzaming. Wat dit betekent voor het behalen van de klimaatdoelen in 2030 is daardoor nog niet te zeggen."