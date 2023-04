Duitsland sluit zijn laatste kerncentrales, maar niet iedereen is daar blij mee

Vandaag sluit Duitsland definitief het hoofdstuk kernenergie. Daar gaan de laatste drie reactoren in de loop van de dag dicht. Experts én de Duitse bevolking zijn kritisch over deze beslissing van bondskanselier Olaf Scholz: "Dit is een stap terug."

Het had eigenlijk al in december 2022 moeten gebeuren: de ontmanteling van de laatste Duitse kerncentrales. Maar vanwege de oorlog in Oekraïne en zorgen over energietekorten besloot de overheid de centrales open te houden tot 15 april. Die staan verspreid over het land: in Beieren, in Baden-Württemberg en in Nedersaksen aan de Nederlandse grens.

In Duitsland discussiëren ze al jaren over kernenergie, en dan met name over de risico's van straling en de opslag van het afval. Met de kernramp van Fukushima vers in het geheugen, besloot de regering-Merkel in 2011 dat alle kerncentrales in Duitsland op termijn dicht moesten. Sinds de aankondiging van deze Atomausstieg (kernuitstap) zijn al tientallen kerncentrales gesloten.

Kernenergie zorgt voor discussie in Duitsland

Niet iedereen is blij met deze stap. De Duitse krant Bild am Sonntag hield een peiling onder de Duitse bevolking. Daaruit blijkt dat 52 procent het niet eens is met het besluit om de laatste kerncentrales dit weekend te ontmantelen. 37 procent stemt er wel mee in en de rest van de deelnemers heeft geen mening.

Peter Adrian, voorzitter van handelskamer DIHK, waarschuwde eerder deze week in de Rheinische Post voor problemen met de bevoorrading en een nieuwe stijging van de energieprijzen: "Duitsland is afhankelijk van alle beschikbare energiebronnen", zei hij. "We moeten er alles aan doen om de energievoorziening uit te breiden en niet verder te beperken."

Ook binnen de regering zit niet iedereen op één lijn. Zo pleitte de fractieleider van de liberale regeringspartij FDP er dinsdag op de Duitse televisie voor de laatste drie kerncentrales open te houden tot alle energie uit hernieuwbare bronnen kan worden opgewekt.

Einde aan kernenergie betekent méér kolen en gas

De kerncentrales samen hebben ongeveer 4 gigawatt aan nucleair vermogen. Dat is goed voor een kwart van wat Nederland per jaar aan elektriciteit verbruikt. De beslissing om de centrales te sluiten, zorgt ervoor dat er meer elektriciteit moet worden opgewekt uit bestaande gas- en kolencentrales. Er komen geen nieuwe centrales bij. "Wanneer je kijkt naar CO2-uitstoot, is dit een stap terug", zegt Machiel Mulder tegen NU.nl. Hij is als hoogleraar energie-economie verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Sanne Akerboom, onderzoeker van het Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling, is het met Mulder eens. "Op het gebied van duurzaamheid is het moeilijk te begrijpen dat kernenergie als eerst wordt stilgelegd en kolencentrales langer openblijven", zegt zij.

Toch zijn beide experts niet verbaasd over de aangekondigde sluiting. Mulder: "In Duitsland heerst er al lang discussie over de uitdagingen van opslag en de veiligheid van kerncentrales." Maar volgens de hoogleraar zijn die risico's bij moderne centrales beperkt. Uiteraard moet er een oplossing komen voor de opslag van kernafval, vindt hij, maar het is ook een zaak voor de lange termijn. "Terwijl klimaatverandering nú een probleem is."

Mogelijk stijgt de elektriciteitsprijs in Nederland

In Nederland kunnen we ook gevolgen gaan merken van de sluiting van de Duitse kerncentrales. Volgens lector energietransitie Martien Visser wordt de elektriciteit mogelijk "enkele procenten" duurder.

Hij voorspelt dat Nederland elektriciteit naar ons buurland zal exporteren om het gat dat de kerncentrales achterlaten deels te vullen."Extra export naar Duitsland betekent dat de vraag naar elektriciteit hier stijgt, en daarmee ook de prijzen." Bovendien zullen de Nederlandse gascentrales meer uren moeten draaien voor die export, waardoor er meer CO2 wordt geproduceerd.