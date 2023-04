Klimaatvraag: Waarom moeten wij veranderen als China 't meeste uitstoot?

Regelmatig beantwoorden we klimaatvragen van lezers. Deze keer: waarom voert het kleine Nederland actief beleid om klimaatverandering tegen te gaan, als grote landen zoals China verreweg het meeste uitstoten? Heeft dat wel zin?

Dat we deze vraag vaak tegenkomen op ons reactieplatform NUjij, snappen experts. In eerste instantie is het een redelijke vraag, vindt klimaatonderzoeker Detlef van Vuuren van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). "We kunnen niet in ons eentje de uitstoot terugdringen: dat moet op mondiaal niveau gebeuren. Maar ons beleid heeft wel effect."

Nederland zet de komende jaren in op verduurzaming van de industrie. Er komen flink wat windmolens en zonneparken bij en we gaan langzaam van het gas af. Het is een greep uit de maatregelen die het kabinet neemt om ervoor te zorgen dat Nederland in 2050 klimaatneutraal wordt en de aarde minder snel opwarmt.

Clingendael-onderzoeker Louise van Schaik analyseert al decennialang internationaal klimaatbeleid. Volgens haar is het duidelijk dat Nederland nu de druk opvoert door hoog in te zetten op zonne- en windenergie en waterstof. "Dat komt na jarenlang onderaan bungelen in de Europese Unie", zegt zij. "De vraag is wat mij betreft niet of wij onevenredig veel doen, maar of we wel genoeg doen."

Nederland een van grootste CO2-uitstoters in EU

Nederland is een relatief grote CO2-uitstoter, stelt een rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Na Duitsland, Italië, Frankrijk en Spanje zijn we koploper in de EU in het produceren van CO2. Samen met deze landen stootte Nederland in 2020 meer dan 70 procent van het totaal uit.

Toch lijkt onze uitstoot in het niet te vallen bij die van China. Dat land zorgt voor 26 procent van de wereldwijde uitstoot van álle broeikasgassen. China heeft nog altijd de grootste kolenreserves ter wereld en stootte volgens het PBL rond de 14 miljard ton CO2 uit in 2020. Ter vergelijking: de uitstoot van de hele Europese Unie telt 9 procent en komt op de derde plaats. Op plek twee komen de Verenigde Staten, goed voor 13 procent.

China is de fabriek van de wereld

Toch kun je die cijfers niet met de onze vergelijken, stelt Van Vuuren. Hij schreef mee aan rapporten van klimaatpanel IPCC en werkt regelmatig samen met Chinese klimaatonderzoekers. "Vooropgesteld: China heeft zo'n 1,4 miljard inwoners", zegt hij.

Volgens de klimaatonderzoeker kunnen we beter naar uitstoot per hoofd kijken. "De voetafdruk van de gemiddelde Chinees is kleiner dan die van een Nederlander", zegt hij. "Beide zijn overigens bovengemiddeld groot."

Van Schaik beaamt dat. "Bovendien is China de fabriek van de wereld. Ook wij kopen veel producten uit China waar bij de productie en de import veel CO2 vrijkomt", zegt ze. "Logisch dat China dan ook een hoger energieverbruik heeft."

China wil klimaatneutraal worden in 2060

Beide onderzoekers stellen dat China inmiddels stappen richting ambitieus klimaatbeleid zet. Het land is bijvoorbeeld de grootste producent van zonnepanelen en windturbines. Bloomberg rekende onlangs uit dat in 2022 een op de vijf zonnepanelen ter wereld op een Chinees dak werd geïnstalleerd.

Van Vuuren: "China is nog steeds afhankelijk van het gebruik van kolen, maar doet daarbij ook forse investeringen in hernieuwbare brandstoffen, die uiteindelijk de fossiele industrie moeten vervangen."

Het land heeft de ambitie gesteld om in 2060 klimaatneutraal te worden. Dat dat doel tien jaar na onze deadline van 2050 komt, is volgens Van Vuuren niet verrassend.

Hij noemt het om meerdere redenen zelfs logisch dat klimaatverandering hier hoger op de agenda lijkt te staan dan in Peking. "Wij hebben historisch meer uitgestoten en zijn rijker. In Nederland hebben we ook een groot belang door onze ligging en de dreiging van zeespiegelstijging."

Europa kan het voortouw nemen, China zal volgen

Van Schaik: "Uiteindelijk is het voor iedereen goedkoper om over te schakelen op duurzame energie, omdat we die niet uit de grond hoeven te halen." De Clingendael-onderzoeker ziet op dit moment een concurrentiestrijd tussen China, de VS en Europa om wie de beste groene technologieën ontwikkelt.

En China kijkt volgens Van Schaik met veel belangstelling naar het Europese beleid. "Als we in de EU tempo maken met waterstof of nieuwe batterijtechnologie, dan verwacht ik dat ze het in China van ons willen kopen of zelf namaken." Zo kan Europa een voortrekkersrol innemen en zal China volgen, voorspelt ze.

"Wij moeten aan de slag, en China ook", concludeert Van Vuuren. "Uiteindelijk moeten we allemaal naar nul."