Na een sombere maart lonken ineens nieuwe zonne-energierecords

Maart was somber en zeer nat. Maar in april ging direct het roer om, met knalblauwe luchten en felle zon. Doordat die zon al hoog boven de hemel staat, zullen mensen met zonnepanelen een flink verschil in de opbrengst merken.

Wie die panelen al een paar jaar heeft, weet dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie voor de toekomst bieden. Op jaarbasis komt het aantal zonuren redelijk overeen, maar van maand tot maand kunnen er wel flinke verschillen optreden.

Zo was maart 2022 de zonnigste maart ooit gemeten. Dat gaf niet alleen de productie van zonne-energie een flinke boost, maar betekende ook een vroeg einde van het stookseizoen. Want als de felle lentezon door de ramen naar binnen schijnt, kunnen veel huizen gratis opwarmen.

Afgelopen maart was juist bewolkt en nat. De zon scheen in totaal 120 uur, 25 uur minder dan normaal. En de hoeveelheid regen was zelfs bijna twee keer zo groot.

Ondanks bewolking toch recordhoeveelheid zonne-energie

Maar de opbrengst van duurzame energie leed daar nauwelijks onder, blijkt uit de statistieken van Energieopwek.nl. Maart brak zelfs een record: meer dan de helft van alle elektriciteit kwam uit hernieuwbare bronnen - en dat is voor het eerst.

Dat komt doordat het natte weer ook gepaard ging met vrij veel wind. Doordat er ook nieuwe windparken bij zijn gekomen, verdubbelde de hoeveelheid windstroom bijna ten opzichte van maart vorig jaar.

De lagere opbrengst van zonne-energie viel daarbij vergeleken reuze mee: slechts 10 procent minder dan in de zonovergoten maart van vorig jaar.

Dat komt dan weer door de snelle groei van het aantal zonnepanelen, legt energie-expert Martien Visser uit. Het totale vermogen steeg in één jaar tijd met 25 procent. Nederland is daarmee een Europese en zelfs mondiale koploper.

Voor een particulier met een zonnedak is het verschil groter, zegt Visser. "Per paneel was de opbrengst in de afgelopen maand ongeveer 35 procent minder dan een jaar geleden."

Grote kans op nieuwe zonnerecords in april

Maar toen brak april aan en trok de hemel open. "Op een zonovergoten dag als maandag of dinsdag leveren panelen wel vier keer zo veel stroom als tijdens het weekend ervoor, toen het nog zwaar bewolkt was."

Het KNMI verwacht dat in de eerste twee weken van april minder regen valt dan normaal, met dus een grote kans op extra zonuren. Dat betekent dat april - direct na het duurzame-energierecord van maart - gelijk al een nieuw zonne-energierecord zou kunnen neerzetten, mede dankzij de 25 procent extra panelen.