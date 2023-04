Netbeheerders: 'Kabinet moet nu beslissen over toekomst van zware industrie'

Het kabinet moet zo snel mogelijk scherpe keuzes maken over welke industrie we in Nederland willen houden en welke bedrijven beter kunnen vertrekken. Alleen dan kan de infrastructuur op tijd worden aangelegd om het land in de komende decennia klimaatneutraal te maken. Daarvoor waarschuwt de branchevereniging van netbeheerders dinsdag.

In een nieuw onderzoek schetst Netbeheer Nederland vier toekomstscenario's voor het Nederlandse energiesysteem. Die laten zien hoe ons land er in 2050 uit zou kunnen zien. Hoeveel stroom wekken we op, hoeveel waterstof maken we op land en op zee, en wie gebruikt al die energie?

In het ene scenario houden we in Nederland veel olieraffinaderijen en chemiebedrijven en blijven we op grote schaal staal maken. In andere scenario's vertrekken sommige energie-intensieve bedrijven naar het buitenland. We gaan dan op grote schaal producten importeren, of we zonderen ons juist af van de wereldmarkt en proberen kleinschaliger en lokaler te consumeren.

"We moeten nu echt keuzes gaan maken, met name rondom de industrie", zegt beleidsdirecteur Hans-Peter Oskam van Netbeheer Nederland. "Gaan we alle industrie de kans geven om te verduurzamen of zien we bepaalde sectoren toch naar het buitenland verhuizen?"

Minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) schreef vorige maand aan de Tweede Kamer dat alle sectoren volgens haar een toekomst hebben in Nederland, als ze maar snel genoeg verduurzamen.

Toch blijft veel onduidelijk over de toekomst van de industrie. Niemand weet hoeveel olieraffinaderijen Nederland in de toekomst nog zal tellen. Het kost veel geld om ze te verbouwen, zodat ze duurzame brandstoffen kunnen gaan produceren. Bovendien is nog niet duidelijk hoeveel vraag daarnaar zal zijn. Door de opkomst van de elektrische auto zal er voor het wegtransport in ieder geval veel minder brandstof nodig zijn.

Jetten moet duidelijkheid scheppen

Toch willen de netbeheerders nu al weten waar ze in de toekomst rekening mee moeten houden. "Dit is geen vrijblijvende studie", waarschuwt Oskam. "Dit is een heel belangrijke basis voor onze fysieke investeringen." De verschillende toekomstbeelden vragen om verschillende soorten infrastructuur. De netbeheerders geven vele miljarden euro's uit om al die kabels en leidingen aan te leggen.

In het ene scenario zijn veel meer waterstofleidingen nodig, terwijl de nadruk in een ander scenario op elektriciteit ligt. De netbeheerders willen zo snel mogelijk weten waar die infrastructuur nodig is en welke industriegebieden als eerste aan de beurt zijn.

Minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) komt voor de zomer met een nationaal plan voor de toekomst van het energiesysteem. "Wij hopen dat de keuzes die wij schetsen, daarin terug te vinden zijn", zegt Oskam.

Land gaat flink op de schop

Hoe dan ook moet het land flink op de schop. Naast de bekende windmolens en zonnepanelen zullen we ook veel batterijparken moeten neerzetten. Die slaan stroom op als het hard waait of de zon schijnt. Als het weer niet meezit, leveren ze juist energie.

In alle scenario's gaan we ook veel waterstof produceren. Dat slaan we onder de grond op in oude zoutcavernes. Het kan worden gebruikt in de industrie of om elektriciteit op te wekken in omgebouwde aardgascentrales.