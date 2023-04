Klimaatverandering zorgt voor veel economische schade (en beleid kan dat voorkomen)

Klimaatverandering kan de wereldeconomie deze eeuw flink pijn doen. Maar dat kan grotendeels voorkomen worden door de opwarming van de aarde (serieus) te beperken. Dat blijkt uit onderzoek onder leiding van de Universiteit Utrecht.

Als de aarde zo'n 2 graden warmer wordt, kan het bruto mondiaal product aan het einde van de eeuw ongeveer 2 procent gedaald zijn. Maar als de aarde 3 graden warmer wordt, kan dat tot een schadepost van 10 tot 12 procent van de wereldeconomie leiden.

Slechts 1 graad extra opwarming maakt de economische schade als gevolg van klimaatverandering dus vijf tot zes keer zo groot, concludeert de nieuwe studie die is gepubliceerd in het vakblad Nature Climate Change.

Het is een modelstudie, en de auteurs zeggen dat er een flinke onzekerheidsmarge om de cijfers zit. Maar de teneur is helder: schadelijke gevolgen nemen onevenredig snel toe, naarmate de opwarming hoger uitvalt. En de kosten van klimaatbeleid steken daar heel gunstig tegen af.

Een oud inzicht: in actie komen kost het minst

Dat 'niets doen' duurder is dan wél in actie komen tegen klimaatverandering is geen nieuw inzicht. Al in 2006 waarschuwde de invloedrijke Britse econoom Nicholas Stern ervoor. En ook in recente jaren verschenen talrijke studies die allemaal tot de conclusie komen dat het meest ambitieuze klimaatbeleid ook het beste is voor de wereldeconomie.

Toch worstelen economen met de vergelijking. Zo is het betrekkelijk eenvoudig om na een orkaan of overstroming de materiële schade op te meten, of na een hete droge zomer de lagere landbouwopbrengst.

Veel lastiger is het om vooruit te kijken. We kunnen dan bijvoorbeeld zeggen dat zeespiegels een meter hoger komen te staan, en nog weer later 2 meter hoger, en bij verdere opwarming nog meer. Grote delen van laag Nederland moeten dan op de schop, en sommige dichtbevolkte kustregio's worden mogelijk onbewoonbaar. Maar bereken maar eens het economische effect daarvan.

Schade aan natuur en gezondheid niet meegewogen

Ook in dit nieuwe onderzoek wordt noodgedwongen nog veel schade van klimaatverandering buiten beschouwing gelaten, zegt hoofdauteur Kaj-Ivar van der Wijst tegen NU.nl. "Denk aan ecologische schade, zoals verlies aan biodiversiteit, en bijvoorbeeld gezondheidsschade door hittegolven. We nemen zulke posten niet mee, omdat het lastig is om die in geld uit te drukken."

Daar komt nog bij dat het nog moeilijk is de economische gevolgen van extreem weer goed mee te nemen. De schade is dus nog steeds een flinke onderschatting, zeggen de onderzoekers.



Maar zelfs zonder deze posten is de vergelijking sterk ten gunste van ambitieuzer klimaatbeleid, zegt de onderzoeker van het Utrechtse Copernicus Institute of Sustainable Development. Zo zijn de economische baten van klimaatbeleid volgens deze studie 1,5 tot 4 keer zo groot als de kosten. "Klimaatbeleid heeft ook puur economisch gezien dus veel zin: het levert veel meer op dan het kost."

Klimaatbeleid vraagt nu grote investeringen

Er blijven wel problemen die dit verhaal extra lastig maken. Zo is de schade van klimaatverandering onevenredig verdeeld tussen arme en rijke landen, zegt coauteur Detlef van Vuuren, van de Universiteit Utrecht en het Planbureau voor de Leefomgeving. En bijvoorbeeld in gebieden die kwetsbaar zijn voor zeespiegelstijging treedt die schade (sterk) vertraagd op.

Als we de doelen uit het Parijsakkoord niet halen, zal de schade in de tweede helft van deze eeuw sterk oplopen, aldus Van Vuuren. "Deze studie laat zien dat de doelen uit het Parijsakkoord optimaal zijn - zelfs vanuit een smal economisch perspectief."