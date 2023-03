Na dip in coronajaren worden privévliegtuigen weer volop gebruikt

Het gebruik van privévliegtuigen in de Europese Unie is vorig jaar sterk toegenomen, blijkt uit een onderzoek dat milieuadviseur CE Delft heeft uitgevoerd in opdracht van Greenpeace.

In 2022 nam het totale aantal privévluchten in de EU met 64 procent toe ten opzichte van het voorgaande jaar. CE Delft wijst daarbij wel naar de coronaregels, die het in zowel 2020 als 2021 lastig maakten om te reizen.

De stijging van het aantal privévluchten in Nederland was nog groter. Volgens het rapport steeg vorig jaar 12.176 keer een privévliegtuig op vanaf een Nederlandse luchthaven. Dat is een stijging van 87 procent ten opzichte van het jaar ervoor.

De populairste route voor privévluchten binnen Europa was vorig jaar Parijs-Londen, gevolgd door Nice-Londen en Parijs-Genève. Londen-Amsterdam was goed voor de tiende plaats op de ranglijst.