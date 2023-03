Wetenschappers vinden rotsen vermengd met plastic vuil op Braziliaans eiland

Wetenschappers hebben stenen vermengd met gesmolten plastic ontdekt op het vulkanische eiland Trindade in Brazilië. Ze spreken van een zorgelijke ontdekking, omdat de hoeveelheid plastic afval op het eiland toeneemt.

De ontdekking is zorgwekkend omdat het plastic afval is gevonden in een beschermd natuurgebied, legt Santos uit. "We hebben de rotsen met plastic gevonden in de buurt van een plek waar groene schildpadden hun eieren leggen."