Energiecrisis duwde uitstoot van broeikasgassen flink omlaag in 2022

Nederland heeft vorig jaar 9 procent minder broeikasgassen uitgestoten dan in 2021. Dat heeft vooral te maken met de energiecrisis, die ervoor zorgde dat burgers en bedrijven minder aardgas gebruikten. Wel ging de uitstoot van de luchtvaart omhoog door groeiende passagiersaantallen.

De CO2-uitstoot was vorig jaar krap 32 procent lager dan in 1990, blijkt uit voorlopige cijfers van statistiekbureau CBS en het RIVM. Sinds 2020 moet Nederland voldoen aan het 'Urgenda-doel': 25 procent minder uitstoot dan in peiljaar 1990. Het kabinet wil dat de uitstoot in 2030 met minstens 55 procent is afgenomen.

Met name in huizen, kantoren en winkels ging het aardgasgebruik vorig jaar snel omlaag. Daardoor stootte de gebouwde omgeving 21 procent minder CO2 uit.

In de industrie ging de uitstoot met 11 procent omlaag, ook door lager gasverbruik. Het gebruik van kolen en olie in de industrie bleef ongeveer gelijk. De afgelopen jaren was de uitstootvermindering door de industrie gestagneerd, maar de energiecrisis heeft hier weer een impuls aan gegeven. In de landbouw ging de uitstoot met 10 procent omlaag, doordat veel glastuinbouwers de verwarming lager zetten of kassen helemaal leeg lieten.

Ook bij de opwekking van elektriciteit ging minder CO2 de lucht in. Dat komt door het toenemende aandeel groene elektriciteit, dat vorig jaar voor het eerst 40 procent bedroeg. De uitstoot van kolencentrales bleef ongeveer gelijk ten opzichte van 2021, nadat het kabinet een geplande productiebeperking in de zomer toch weer had geschrapt.

Uitstoot broeikasgassen, 1990-2022

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Gasverbruik blijft ook dit jaar lager

Om de uitstootcijfers te berekenen, gebruikt het CBS de internationale richtlijnen van VN-klimaatpanel IPCC. Daarbij tellen de internationale lucht- en zeevaart niet mee, net als de verbranding van biomassa.

Worden die CO2-bronnen wel meegerekend, dan ging de uitstoot met 8,4 procent omlaag ten opzichte van 2021. Het verschil komt door de uitstoot van de luchtvaart, die met bijna een derde steeg. Wel ligt de klimaatimpact van vliegtuigen nog 20 procent lager dan voor de coronacrisis.

Energie-expert Martien Visser van de Hanzehogeschool Groningen verwacht niet dat de uitstoot dit jaar weer omhoog zal schieten. De gasprijzen zijn weliswaar gedaald, maar blijven nog altijd veel hoger dan voor de coronacrisis. "Tot nu toe zie ik geen industrieën die weer opstarten. Ook voor veel huishoudens is 1,45 euro per kuub gas nog veel te veel." In de eerste maanden van het jaar bleef het gasverbruik daarom lager dan voor de energiecrisis.

Ondertussen groeit de productie van duurzame elektriciteit gestaag verder. Naar verwachting gaat in de loop van dit jaar een groot nieuw windpark voor de Noordzeekust draaien. "Al met al zou mijn verwachting zijn dat de uitstoot ongeveer gelijk blijft", zegt Visser.