2022 was extreem droog in Nederland, dat al 2,3 graden is opgewarmd

2022 was voor Nederland een extreem klimaatjaar met meerdere records. Nooit eerder werden zoveel zonuren genoteerd en het was nog droger dan in recordjaar 2018. Dat meldt het KNMI dinsdag in het jaarlijkse rapport De staat van ons klimaat . Volgens het rapport gaat de opwarming in Nederland ook twee keer zo snel als wereldgemiddeld.

Vorig jaar begon juist zeer nat met een recordhoeveelheid neerslag in februari. Daarna sloeg het weer in het vroege voorjaar om. Al in maart viel opvallend weinig regen en scheen de zon volop, en dat beeld hield lang aan. In de zomer viel zelfs 40 procent minder regen dan normaal, blijkt uit de analyse van het KNMI.

Die zomerse droogten worden nog door iets anders versterkt: de toename van verdamping. Die hangt direct samen met de stijgende temperaturen. Als de regen een tijd uitblijft, droogt de bodem hierdoor sneller uit. Ook het zonoverschot heeft volgens het KNMI de verdamping flink vergroot.

Daarnaast kijkt het KNMI-rapport naar de temperatuurtrends buiten de Nederlandse landsgrenzen. Zo valt te lezen dat het noordelijk halfrond sneller opwarmt dan het zuidelijk. In 2020 bereikte het noordelijk halfrond de grens van 1,5 graden al. Als de opwarming in hetzelfde tempo doorzet, zal dit wereldgemiddeld rond het jaar 2033 gebeuren.

Mondiaal wordt dat gezien als een uiterste grens om de grootste schade van klimaatverandering te voorkomen. De opwarming onder 1,5 graden houden is dan ook de hoogste ambitie van het in 2015 gesloten klimaatakkoord van Parijs.

Opwarming Nederland loopt nog verder vooruit

Nederland loopt nog verder op het wereldgemiddelde vooruit. Ons land was volgens het KNMI al rond de eeuwwisseling 1,5 graden opgewarmd. Inmiddels is het hier zelfs 2,3 graden warmer dan aan het begin van de vorige eeuw. Dat betekent dat de opwarming in Nederland ongeveer twee keer zo snel gaat als het wereldgemiddelde.