Steeds meer ziekenhuizen gebruiken duurzame roes in plaats van schadelijk narcosegas

Narcosegassen worden steeds minder gebruikt in de Nederlandse ziekenhuizen. In plaats van het bekende narcosekapje krijgen patiënten vaker een duurzamer roesje via het infuus. Op die manier willen ziekenhuizen hun broeikasuitstoot naar beneden schroeven.

Tot voor kort droeg een narcose voor een twee uur durende operatie ongeveer net zoveel bij aan het broeikaseffect als "een autorit van Nieuwegein naar Parijs". Dat schrijft het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein op zijn website. De gezondheidszorg is verantwoordelijk voor 7 procent van de CO2-uitstoot die in Nederland door mensen wordt veroorzaakt. Operatiekamers hebben daar een groot aandeel in.

Het Amsterdam UMC heeft het gebruik van narcosegassen sinds 2017 met 70 procent teruggebracht. Volgens anesthesioloog Niek Sperna Weiland gaat de verduurzaming "verbazingwekkend goed. We kunnen narcosegassen in de meeste gevallen vervangen door een verdoving via het infuus."

Het zorgpersoneel vindt verduurzaming belangrijk, ziet Sperna Weiland, die ook voorzitter is van de Werkgroep Duurzaamheid van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA). "Ook in andere ziekenhuizen krijg ik dat gevoel. Maar we moeten er als medici soms nog aan wennen om een ander narcosemiddel te pakken."

In het Amsterdam UMC kunnen ongeveer zeven op de tien patiënten verdoving krijgen via het infuus. In het geval van kinderen en bij complexere ingrepen maakt het ziekenhuis nog wel enkel gebruik van narcosegas.

Het St. Antonius Ziekenhuis heeft het gebruik van narcosegassen vorig jaar met 85 procent verminderd. Die besparing staat volgens het ziekenhuis gelijk aan de uitstoot van drie miljoen autokilometers.

Narcosegassen kunnen ook gewoon gerecycled worden

Het Bravis ziekenhuis zei in oktober dat daar helemaal geen narcosegassen meer worden uitgestoten. Het ziekenhuis heeft een apparaat aangeschaft dat de gassen opvangt. De stoffen uit de filters worden gerecycled in een fabriek voor nieuwe narcosegassen. Het apparaat kost het ziekenhuis 25.000 euro per jaar.

In Nederland worden verschillende soorten narcosegassen gebruikt. Het zwaarste middel, desfluraan, is als broeikasgas 6.810 keer sterker dan CO2 en daarmee het meest vervuilend. In Nederland is het samen met sevofluraan het meest gebruikte middel om mensen onder narcose te brengen. In andere landen zoals Schotland is desfluraan inmiddels verboden.