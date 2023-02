Toezichthouder vreest voor grote incidenten met ammoniak in havens

Milieudienst Rijnmond (DCMR) maakt zich zorgen over veiligheidsrisico's in de Rotterdamse en Zeeuwse haven. Directeur Daan Molenaar stipt in gesprek met NRC aan dat de ammoniakopslag in de toekomst enorm omhoog schiet, terwijl juist de normen voor de opslag van dat gas enorm zijn verouderd. "Niemand heeft de vraag ooit beantwoord over hoe we alles veilig gaan transporteren."

Volgens Molenaar wordt heeft de Rotterdamse Haven nu de mogelijkheid om zo'n 15.000 kubieke meter ammoniak op te slaan. "Maar in de toekomst gaat het om miljoenen kubieke meters."

De DCMR-directeur vraagt politici dan ook na te denken over transportleidingen voor waterstof en ammoniak. Met die twee gassen wordt in de toekomst steeds vaker gewerkt in de havens. Groene waterstof kan namelijk de industrie helpen te verduurzamen en het opslaan van de stof is goed mogelijk met ammoniak.

Molenaar maakt zich zorgen over een gebrek van coördinatie bij alle ontwikkelingen en vreest dat het transport versnipperd raakt. "Met alle gevolgen van dien. Hoe meer ammoniak per losse trein, vrachtwagen of schip vervoerd wordt, hoe meer risico. Bij grootschalige ammoniakopslag heb je het zo over 100.000 treinwagons per jaar, een nachtmerrie", vervolgt hij in gesprek met het dagblad.

'Gifwolk over Schiedam'

Door grote transportleidingen aan te leggen, kunnen incidenten voorkomen worden, beargumenteert Molenaar. Zo krijgt hij dagelijks incidenten binnen zoals dat bij het laden en lossen tientallen liters olie weglekten. "Dat kan gebeuren bij olie, maar bij ammoniak is het gevaarlijk", legt hij uit.

Een recent incident met ammoniak vond plaats in Servië. Daar ontspoorde eind december een trein met ammoniak en de giftige stof kwam als wolk in een nabijgelegen stad terecht. Daar liepen tientallen mensen ammoniakvergiftiging op.