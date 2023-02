Olie- en gasbedrijven krijgen methaanuitstoot maar niet omlaag

Delen via E-mail

Bedrijven in de olie- en gassector weten de uitstoot van het sterke broeikasgas methaan nauwelijks te beperken. Ook de uitstoot uit kolenmijnen bleef vorig jaar ongeveer vlak.

De methaanuitstoot uit de energiesector was vorig jaar nauwelijks lager dan op de piek in 2019, meldt het Internationaal Energieagentschap (IEA) in een dinsdag gepubliceerd rapport.