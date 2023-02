Ontbossing Amazoneregenwoud neemt enorm af onder nieuwe president Lula

De Braziliaanse president Luiz Inácio Lula da Silva lijkt een van zijn belangrijkste verkiezingsbeloftes direct na te komen. Sinds hij in januari in functie trad, is de ontbossing van het Amazoneregenwoud enorm afgenomen.

In januari werd zo'n 167 vierkante kilometer bos gekapt, blijkt uit overheidsdata. Dat is 61 procent minder dan in dezelfde periode een jaar eerder. Het is ook het kleinste maandelijkse aantal in ruim acht jaar tijd.

Een van de belangrijkste verkiezingsbeloftes van Lula was het inperken van de massale boskap die onder zijn voorganger Jair Bolsonaro was ingezet. In januari heeft de Braziliaanse klimaatwaakhond van Lula dan ook de eerste invallen bij beruchte boskappers gedaan.

Op de klimaattop in Egypte herhaalde Lula dat in 2030 de ontbossing van het Amazoneregenwoud volledig gestopt moet zijn. Dat moet gebeuren met behulp van een internationaal fonds. "Brazilië is terug", bevestigde Lula.

Onder Lula werd het zogenoemde Amazonefonds in ere hersteld. Dat was onder Bolsonaro bevroren vanwege "talloze misstanden bij projecten". Bewijs daarvoor leverde toenmalige president niet.

In het fonds zit zeker 1,2 miljard dollar (ruim 1,1 miljard euro). Deze week maakte persbureau Reuters bekend dat de Verenigde Staten een enorme donatie aan het fonds overwegen. Deze vrijdag ontmoeten president Joe Biden en Lula elkaar in het Witte Huis.

Lula wist eerder al ontbossing Amazone in te perken

Lula's voorganger Bolsonaro ontkende klimaatverandering, negeerde de klimaattoppen en zette vol in op ontbossing van het Amazonewoud, met hoge CO2-uitstoot tot gevolg. Lula was tussen 2003 en 2010 ook al de president van Brazilië. Toen slaagde hij er eveneens in de ontbossing van de Amazone sterk af te remmen.

De Braziliaanse tak van het Wereldnatuurfonds is blij met de overheidscijfers. "Het is positief om deze ontwikkeling te zien", aldus woordvoerder Daniel Silva. "Maar het is nog te vroeg om te spreken van een trendbreuk."