Klimaatbeloftes van grote bedrijven zijn veel minder ambitieus dan ze lijken

Grote bedrijven die beloven klimaatneutraal te worden, verminderen hun uitstoot in werkelijkheid maar beperkt. Hoe ze hun klimaatplannen willen gaan uitvoeren is vaak ook niet duidelijk.

Dat blijkt uit een onderzoek dat Carbon Market Watch maandag presenteert. De onderzoeksgroep keek naar de klimaatbeloftes van 24 internationaal opererende bedrijven. Op één na beloven zij allemaal dat ze klimaatneutraal worden, uiterlijk in 2050. Maar toch brengen ze hun broeikasgasuitstoot samen met slechts 36 procent terug in de komende decennia, aldus het rapport.

Een flink deel van de uitstoot blijkt buiten de doelen van de bedrijven te vallen, of moet worden opgevangen met CO2-compensatie. Maar er is geen realistische manier om zo veel uitstoot te compenseren door bijvoorbeeld bomen te planten, zegt Silke Mooldijk van het NewClimate Institute, dat het onderzoek uitvoerde. "Dan zouden we twee tot vier keer de planeet aarde nodig hebben. Dat gaat dus niet gebeuren."

De klimaatplannen van de bedrijven voldoen samen ook niet aan de doelen uit het Parijsakkoord, stellen de onderzoekers. Volgens Carbon Market Watch is er strenger toezicht nodig op de klimaatplannen van bedrijven en op de claims die zij richting consumenten maken.

Uit onderzoek van toezichthouder ACM bleek vorig jaar al dat veel consumenten niet begrijpen wat er wordt bedoeld als bedrijven zeggen dat een product 'klimaatneutraal' is. De EU werkt aan regelgeving, maar het is nog niet duidelijk hoe die precies zal werken.

Ahold in middenmoot

Ahold Delhaize is het enige Nederlandse bedrijf dat in het onderzoek van Carbon Market Watch is opgenomen. Het moederbedrijf van Albert Heijn scoort in de middenmoot. Ahold heeft relatief ambitieuze doelen voor 2030 en 2050 en houdt in tegenstelling tot andere bedrijven ook rekening met de uitstoot van toeleveranciers.

Er zijn goede plannen om de eigen uitstoot te verminderen, maar het is een stuk minder duidelijk hoe Ahold ervoor gaat zorgen dat leveranciers minder broeikasgassen veroorzaken. Ook Milieudefensie was daar afgelopen jaar al zeer kritisch over.

Ahold wil de uitstoot in 2050 met meer dan 80 procent hebben verminderd. Voor de resterende 18 procent is dan nog CO2-compensatie nodig. Volgens de onderzoekers is onduidelijk of Ahold die uitstoot op een geloofwaardige manier kan compenseren.

Maersk scoort goed, Samsung niet

Scheepvaartgigant Maersk komt als meest klimaatvriendelijk uit het onderzoek. Het Deense bedrijf doet een geloofwaardige belofte om de uitstoot in 2030 te halveren en om in 2040 bijna uitstootvrij te zijn.

Veel minder ambitieus is bijvoorbeeld Samsung, dat maar een klein deel van zijn uitstoot meetelt in zijn klimaatbeloftes. Hetzelfde geldt voor de Franse supermarktketen Carrefour, die het merendeel van zijn winkels én de uitstoot van leveranciers niet meerekent in de belofte om klimaatneutraal te worden.