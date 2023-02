Nederland subsidieert het gebruik van fossiele brandstoffen elk jaar met miljarden euro's. Om hoeveel geld het precies gaat, hangt af van wie je het vraagt. Activisten noemen vaak een getal van ruim 17 miljard euro, terwijl het kabinet het houdt op ruim 4 miljard. Hoe je het ook berekent, de miljardensteun is volgens experts niet in lijn met de klimaatdoelen.

Er moet een eind komen aan subsidies op fossiele brandstoffen, was de hoofdboodschap van de klimaatactivisten die afgelopen weekend de A12 in Den Haag blokkeerden. Ook in de Tweede Kamer laait de discussie over die subsidies op. GroenLinks stelt donderdag voor om vijf belastingkortingen voor grootverbruikers van olie, kolen en aardgas meteen af te schaffen.

Maar wat is dat eigenlijk, een fossiele subsidie? Daarover verschillen de meningen. Volgens het Internationaal Energieagentschap tellen bijvoorbeeld alleen kortingen 'aan de pomp', die fossiele brandstoffen goedkoper maken dan de internationale marktprijzen. Met die definitie zijn er in Nederland geen fossiele subsidies.

Toch worden grootverbruikers van fossiele brandstoffen op verschillende manieren gesteund met belastingkortingen. Volgens de Wereldhandelsorganisatie (WTO) zijn dat óók subsidies. In 2020 deed het kabinet voor het eerst een poging om met die bredere definitie te berekenen hoeveel fossiele subsidies Nederland verleent. Daaruit rolde een bedrag van 4,5 miljard euro per jaar.

Maar een aantal belangrijke belastingkortingen zijn daar niet bij inbegrepen. Het gaat bijvoorbeeld om de belastingvrijstelling voor olieraffinaderijen en de veel lagere energiebelasting voor grootverbruikers van gas en elektriciteit. Toenmalig minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) kon voor die maatregelen geen bedrag noemen. De benodigde gegevens ontbraken of het bleek niet mogelijk om één subsidiebedrag te plakken op een complexe belastingregeling. Dat is twee jaar later nog steeds zo.

Dit zijn de belangrijkste fossiele subsidies Geen belasting op kerosine voor luchtvaart - 2,4 miljard euro (voor coronacrisis)

Geen belasting op brandstof voor scheepvaart - 1,5 miljard euro

Geen belasting op gas en kolen bij opwekking van elektriciteit - 800 miljoen euro

Verschillende kortingen op de energiebelasting voor onder meer glastuinbouw, energie-intensieve industrie en bepaalde industriële processen, maar ook voor kerken en non-profitorganisaties - 300 miljoen euro

Veel lagere energiebelasting voor grootverbruikers van gas - onbekend bedrag

Geen belasting op energieverbruik van olieraffinaderijen - onbekend bedrag

17 miljard of toch minder?

Onderzoeker en voormalig PvdA-Europarlementariër Alman Metten deed een poging om de gaten in te vullen. Op basis van openbare gegevens kwam hij op een totaalbedrag van ruim 17 miljard euro per jaar. Dat cijfer staat de afgelopen tijd regelmatig op spandoeken van activisten.

De rekenmethode van Metten is onderwerp van felle discussie. Het bedrag waar hij op uitkomt is een bovengrens van wat je als fossiele subsidie zou kunnen zien, zegt Martijn Blom van onderzoeksbureau CE Delft. Met andere rekenmethodes kun je ook op een lager bedrag uitkomen.

Zeker is dat bedrijven die veel olie, kolen en gas gebruiken nog miljarden aan belastingvoordeel tegemoet kunnen zien. "Het realiseren van onze klimaatdoelen wordt serieus tegengewerkt door deze subsidies op fossiele brandstoffen", schreven meer dan driehonderd wetenschappers eind vorig jaar in economenvakblad ESB. "Nederland kan zich dit niet permitteren."

'Geen prikkel om te verduurzamen'

Door de lagere belastingtarieven betaalt de industrie een stuk minder voor elke kilo CO2-uitstoot uit haar schoorstenen dan huishoudens of kleine bedrijven voor de uitstoot van hun cv-ketels en benzineauto's. Dat signaleerde het Planbureau voor de Leefomgeving anderhalf jaar geleden.

Daardoor gaat de verduurzaming juist bij de industrie te langzaam, vindt Metten. "Door die belastingsubsidies zijn de prijzen van fossiele brandstoffen zo laag dat ondernemingen nauwelijks of helemaal geen prikkel hebben om op die brandstoffen te besparen."

Blom denkt daarom dat de belastingvoordelen voor grote energieverbruikers hun beste tijd hebben gehad. "Ze geven verkeerde prikkels, want ze zijn economisch niet doelmatig en al helemaal niet bevorderlijk voor het klimaatbeleid. Dus het is heel goed dat we daar kritisch naar kijken."

EU aan zet voor kerosinebelasting

Een aantal kleinere subsidies verdwijnt in de komende jaren. Zo worden belastingkortingen voor de glastuinbouw en sommige delen van de industrie vanaf 2025 afgeschaft. Maar over het algemeen blijven grote industriële verbruikers van gas een stuk minder energiebelasting betalen dan kleine bedrijven en huishoudens.

Aan sommige grote belastingvoordelen zegt het kabinet niets te kunnen doen. Zo hoeven de lucht- en scheepvaart geen belasting te betalen over hun brandstoffen. Daar zijn vele decennia geleden internationale afspraken over gemaakt, die nog altijd van kracht zijn. Als het aan de EU ligt, wordt er binnenkort wel kerosinebelasting betaald voor vluchten binnen de EU. Maar lange vluchten naar andere continenten blijven buiten schot.

"Natuurlijk is het het efficiëntst als dat op internationaal niveau geregeld wordt", zegt Laurie van der Burg van milieugroep Oil Change International. Maar toch klopt het volgens haar niet dat het kabinet niets kan doen aan de belastingvrijstelling voor de luchtvaart, omdat landen onderling al wel kunnen afspreken om kerosine te belasten. "Er is geen reden om eindeloos te wachten totdat het op EU-niveau gebeurt."

'Ellenlange discussies' over transparantie

Zelf schreef Van der Burg in 2020 een rapport over fossiele subsidies voor Milieudefensie, dat uitkwam op een totaalbedrag van 8,3 miljard euro. Toch stoort het haar dat er nu vooral wordt gediscussieerd over de verschillende berekeningen en bedragen.

"Het is hoe dan ook een gigantisch bedrag. De ellenlange discussies over transparantie worden ook misbruikt om actie uit te stellen. We hebben genoeg informatie op basis van alle rapporten die er liggen om met een actieplan te komen voor het afschaffen van die fossiele subsidies."