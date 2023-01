Zonnepanelen gaan minder geld opleveren, maar blijven wel lonen

Delen via E-mail

De energie uit zonnepanelen op je dak gaat vanaf 2025 waarschijnlijk minder geld opleveren. Dinsdag debatteert de Tweede Kamer over de afschaffing van de zogeheten salderingsregeling. Deze subsidie zorgde voor de explosieve groei van zonne-energie in Nederland, maar heeft de beste tijd gehad.

Juist die 'salderingsregeling' heeft het jarenlang heel aantrekkelijk gemaakt om zonnepanelen te nemen. Mede daardoor liggen ze nu op meer dan anderhalf miljoen huizen. Kleinschalige zonnedaken leveren ongeveer 4 procent van alle elektriciteit die we in Nederland gebruiken.

De belastingkorting komt terecht bij huishoudens met relatief veel geld. "Dat is een beetje de omgekeerde wereld", zegt energie-expert Thijs ten Brinck van WattisDuurzaam.nl. "Juist als je een eigen huis met ruimte voor zonnepanelen hebt, krijg je ook nog eens korting op energie."

Bovendien zijn zonnepanelen in de afgelopen jaren zo veel goedkoper geworden, dat deze overheidssubsidie niet meer nodig is. Wie in de komende jaren zonnepanelen koopt, verdient ze nog altijd binnen zeven jaar terug, berekenden TNO en Milieu Centraal afgelopen zomer. Als de energieprijzen hoog blijven, gaat dat mogelijk zelfs nog sneller.