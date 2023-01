Bladeren, stengels en wilde planten: zo ziet een écht insectvriendelijke tuin eruit

Insecten gaan hard achteruit en na een veel te zachte jaarwisseling dreigt een extra slecht jaar. Op zoek naar praktische oplossingen komen we uit bij een kleine tuin in Beek, bij Nijmegen. De eigenaars hebben die maximaal ingericht op natuurlijk leven, dat er massaal op afkomt.

De recordwarme jaarwisseling heeft de natuur in de war gebracht. Bomen zijn weken te vroeg gaan bloeien en insecten blijken voortijdig uit hun winterslaap gekomen.

Probleem: het is nog midden in de winter. Er is weinig voedsel en de vorst kan nog terugkeren, zoals deze week ook lijkt te gebeuren. Zo dreigt 2023 een extra slecht jaar te worden voor insecten.

Op NUjij vroegen lezers zich af of ze zelf iets kunnen doen om die insecten te helpen.

Vergroening van tuinen maakt verschil

"De individuele ontwaakte insecten zijn niet te helpen", zegt Jochem Kühnen. Maar volgens de insectenexpert is de bedreiging ook niet één zachte, natte winter. "Het is klimaatverandering, maaibeleid, stikstofvervuiling, gifgebruik, ontwatering en de verspreiding van invasieve planten en dieren."

Door al die oorzaken bij elkaar verdween in de afgelopen dertig jaar al ruim drie kwart van de bijen, vlinders en zweefvliegen. Maar die achteruitgang valt te stoppen. Daarbij kan ook vergroening van tuinen wel degelijk verschil maken, zei de Nijmeegse insectenonderzoeker Hans de Kroon eerder tegen NU.nl.

Maar hoe pak je dat aan? En wat maakt een tuin nou echt geschikt voor bijen, vlinders en ander natuurlijk leven?

Meer dan tweeduizend soorten in één kleine tuin

Daarin is Kühnen dé ervaringsdeskundige van Nederland. Doordeweeks werkt hij op een microbiologisch laboratorium in Nijmegen, maar een groot deel van zijn vrije tijd brengt hij door in de tuin van zijn rijtjeshuis.

Toen Kühnen op 10 januari onder wat bladeren keek, zag hij daar een lichtbruin beestje dat snel in de bodem wilde wegkruipen. Het bleek een herfststrooiselspin. Dat kleine spinnetje van een paar millimeter kreeg de eer om de nieuwste mijlpaal te worden in de imposante tuinlijst van Kühnen, als tweeduizendste waargenomen soort.

Nummer 1.998 kroop met Oudjaar over een stuk hout naast de vijver. Het bleek Vincenzellus ruficollis, een platsnuitschorskever. Op 7 januari was het rivierkleipissebedje soort nummer 1.999: oranjekleurig en slechts 1,5 millimeter groot.

Zo ontdekte Kühnen zelfs tien nieuwe soorten voor Nederland. Soorten die hier vermoedelijk al heel lang leven, maar nog nooit waren waargenomen. En dat in een hoektuintje van niet meer dan 130 vierkante meter. Ook grotere soorten komen er graag, zoals egels, kikkers, salamanders, allerlei vogels en een trouw terugkerende boommarter.

De piepkleine herfststrooiselspin. Toevallig de tweeduizendste soort die Jochem Kühnen in zijn tuin aantrof. Foto: Jochem Kühnen

Belangrijkste voorwaarde: (veel) wilde planten

Ook in jouw tuin kunnen zoveel soorten leven, als je maar goed kijkt, zegt Kühnen. Maar er zijn wel een paar essentiële voorwaarden. De belangrijkste zijn planten: geen tuinplanten als hortensia's, buxushaagjes of palmbomen, maar inheemse planten. Daar telt Nederland er ruim vijftienhonderd van.

"De planten die in Nederland in het wild voorkomen hebben over duizenden jaren unieke relaties opgebouwd met allerlei soorten dieren, schimmels en meer." Kühnens tuin staat er dan ook vol mee, van bloeiende kruiden en moerasplanten tot knotbomen, bessenstruiken en inheemse klimplanten.

"Ze zijn in Nederland verkrijgbaar als zaden of planten bij een klein aantal gespecialiseerde kwekers. En sommige komen spontaan aanwaaien."

Voor de spelregels: planten die Kühnen zelf toevoegt, tellen niet mee voor zijn lijst. Het gaat uitsluitend om soorten die op eigen kracht zijn tuin bereikt hebben.

Nestgelegenheid voor piepkleine wespjes en bijen

Kühnen gaat zelf wel een stap verder. Zo heeft hij een natuurlijke vijver gegraven, op de fietsenschuur een groendak aangelegd en een indrukwekkende insectenwand gebouwd.

Die staat vol met zelfgemaakte insectenhotels: kratten vol bamboe, rietstengels, geboorde houtblokken en stammen vol kevers. Ook kleine leemwandjes en kale stukjes zand zijn bedoeld om een maximale hoeveelheid nestgelegenheid te bieden aan allerlei bijen en wespjes, die vaak maar een paar millimeter groot zijn. "De gaten in de meeste kant- en-klaarbijenhotels zijn te ruw en groot, en het hout vaak van slechte kwaliteit."

Dan is er nog een belangrijke voorwaarde: een levende tuin is niet te strak aangeharkt. In de zomer ontdekt Kühnen soorten rond bloemen en de insectenwand, maar in de winter vaak ook kruipend onder bladeren en stammen dood hout. Afgestorven bloemen laat hij ook tot de volgende zomer staan. Niet alleen voor de zaden, maar ook voor rupsen en kevertjes die in de stengels zijn gekropen.

"Ik vind het een geweldig fascinerend en indrukwekkend idee dat in de dor geworden oude bloeistengels die nu in de tuin staan, allerlei kleine insecten op hun volgende seizoen wachten. Er zitten bijvoorbeeld parasitaire wespjes bij die moeten wachten tot de bloei van de plant waarvan ze afhankelijk zijn. En die begint pas in juli te bloeien!"

Jochem Kühnen op zoek naar soorten in zijn tuin. Naast talloze wilde planten helpen een vijver en insectenwand om de kleine tuin geschikt te maken als leefgebied voor meer dan tweeduizend soorten. Foto: Jochem Kühnen

Bladluizen zijn mooi, tuinaarde niet duurzaam

Zijn er naast alle do's ook nog belangrijke don'ts? Kühnen noemt onder andere het gebruik van potgrond en tuinaarde. Die zitten vol met turf. Bij de productie daarvan worden veengebieden afgegraven en komt veel CO2 vrij. Bovendien hebben wilde planten vaak juist geen extra meststoffen nodig.

Daarnaast kan hij zich opwinden over 'plaagbestrijding', met name bij bladluizen. Dat is een groep met een zeer groot aantal soorten, die vaak gespecialiseerd zijn in heel specifieke planten.

Bladluizen vormen volgens Kühnen een belangrijke schakel in de biodiversiteit. Zo zijn er weer piepkleine wespjes die erop jagen en ervan afhankelijk zijn. "In een natuurlijke situatie ontstaat zo een evenwicht, waarin bladluizen geen noemenswaardige schade veroorzaken."

