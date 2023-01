We denken vaak pas in de zomer aan droogte, als de regen soms weken uitblijft, zoals afgelopen jaar. De oplossing voor die toenemende zomerdroogten ligt in de winter, wanneer er meer dan genoeg regen valt. Dat moeten we beter vasthouden. Maar de praktijk is een stuk lastiger.

We hebben tot nog toe een zachte januari en dat betekent meestal nog iets: regen, veel regen. Zo zouden we de extreme droogte van afgelopen zomer zomaar weer vergeten.

Maar de Nederlandse bodem denkt daar anders over. Vooral in Twente, de Achterhoek en delen van Noord-Brabant staat het grondwater momenteel nog veel te laag.

"Het voornaamste probleem is dat er nu vooral regen op regen valt", zegt een woordvoerder van Waterschap Vechtstromen tegen NU.nl. Als de bovenlaag van de grond eenmaal drassig is, stroomt verdere regen er al gauw vanaf, via een gigantisch netwerk van greppels en sloten, naar beken en de Overijsselse Vecht, waarmee het uiteindelijk in de Noordzee belandt.

Dit water komt zo niet dieper de bodem in. "Terwijl we daar toch nog zo'n 200 millimeter tekortkomen." Dat is 200 liter per vierkante meter, over het oppervlak van vrijwel het gehele Overijsselse waterschap. Daar kun je de uitgedroogde zandgronden in de Achterhoek en Noord-Brabant nog bij optellen: een neerslagtekort van honderden miljarden liters.

Het is in die gebieden dus hopen op nog veel meer regen over een langere periode. Maar het is ook de kunst om dat regenwater de tijd te geven de bodem in te trekken, en dus niet af te voeren. En daar wordt het toch een dilemma, waarin belangen kunnen botsen.

Den Haag wil een hoger waterpeil (in veengebieden)

"Is de bodem te nat of juist te droog?" Zo formuleerde minister Mark Harbers (VVD) van Infrastructuur en Waterstaat het waterdilemma eind november in een brief aan de Tweede Kamer.

De zoektocht in ons waterbeheer is naar een nieuwe balans. Dat komt bovenal door klimaatverandering. "Het veranderende klimaat zet alles op scherp. De zeespiegel stijgt. En de afgelopen jaren hebben we in korte tijd te maken gehad met grote wateroverlast en extreme droogte", schrijft Harbers.

Met de brief werd een nieuw waterpeil aangekondigd voor de laagveengebieden in het westen en noorden van het land. Het hogere water moet daar voorkomen dat het veen wegrot, waarbij veel CO2 vrijkomt en de bodem steeds verder daalt.

Voor de droogtegevoelige zandgronden in het oosten en zuiden heeft Harbers een minder pasklaar plan. Wel is duidelijk dat regenwater daar minder snel moet worden afgevoerd, zodat het weggezakte grondwater hoger komt te staan.

Heggen, houtwallen en meanderende beken: de oplossing is honderd jaar oud

Dat grondwater moet volgens het beleidsplan herstellen door greppels en sloten te dichten. De waterafvoer moet verder vertragen door beken hun oorspronkelijke kronkelende loop terug te geven. Ook wordt het aanleggen van houtwallen en heggen genoemd. Die helpen om water vast te houden.



Eigenlijk wordt daarmee het Nederlandse landschap van zo'n honderd jaar geleden geschetst, voordat vele duizenden kilometers heggen werden gerooid en natuurlijke oevers en beken werden rechtgetrokken tot strakke, snelstromende kanalen.

In ons moderne, strakkere landschap kunnen de waterschappen geen wonderen verrichten. Onder meer doordat ze een dubbele taak hebben: droogtebestrijding is er nieuw bijgekomen, maar eerder was de voornaamste opdracht juist om wateroverlast te voorkomen. De waterschappen kunnen zelfs aansprakelijk gesteld worden voor zogeheten 'natschade' aan landbouwgewassen.

Langer zomerpeil aanhouden helpt (een beetje)

Zo is de oplossing die hydrologen voor ogen zien - 's winters vaker natte voeten accepteren - bestuurlijk eigenlijk nog onuitvoerbaar. Een korte rondgang langs de waterschappen van Twente, de Achterhoek en De Dommel in Noord-Brabant leert dan ook dat het streefpeil voor het oppervlaktewater na de extreme droogte van afgelopen zomer niet omhooggegaan is.



De marge waarin de waterschappen opereren is het langer aanhouden van het (hogere) zomerpeil in de wintermaanden, voor ze terugschakelen op het lagere winterpeil. Maar ook dat zomerpeil is niet een niveau waarmee oevers overstromen en velden blank komen te staan. Terwijl dat de grote klapper is waarmee het grondwater daadwerkelijk zou herstellen.

"Het is goed dat we nu het maximale doen", zegt droogte-expert Niko Wanders van de Universiteit Utrecht. "Er is weinig landbouwactiviteit en er valt veel regen."



"Maar ik zou wensen dat we dat ook nog actiever gingen doen, door gebruik te maken van zogeheten retentiegebieden waar het regenwater langzaam kan infiltreren. Dat betekent inderdaad stukken land laten overstromen, bijvoorbeeld naast rivieren, en dan het liefst bovenstrooms."

Vistrap naast stuw in de Overijsselse Vecht, bij de plaats Junne. De stuw staat wagenwijd open, waardoor de rivier bovenstrooms niet buiten de oevers is getreden. Foto: Rolf Schuttenhelm

Grondwater én natuur hebben overstroming nodig

Voor de natuur zou dat ook een zegen zijn. Neem de Overijsselse Vecht. Honderd jaar geleden was die ondiep en kronkelde eindeloos door het landschap. Elke winter overstroomden de oevers.



Sinds de rivier is rechtgetrokken stroomt deze veel sneller en snijdt zich dieper in de eigen bedding in. Er zijn zelfs stuwen geplaatst om te voorkomen dat de Vecht 's zomers zou leegstromen.



Die stuwen staan bij regenval 's winters wagenwijd open, waardoor overstromingen van het Vechtdal een zeldzaamheid zijn geworden. Dat verhindert niet alleen grondwaterherstel, maar heeft ook gevolgen voor de natuur. Zonder grootschalige overstromingen is die afgesneden van de enige bron van kalkrijk water en slaat verzuring door stikstofvervuiling steeds harder toe.

Een nieuwe, hogere balans in het waterbeheer is daarom niet alleen een oplossing voor zomerdroogten, maar ook een belangrijke kans op natuurherstel.