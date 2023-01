ExxonMobil weet al decennialang dat de aarde opwarmt door olie-industrie

Het Amerikaanse olieconcern ExxonMobil weet al sinds de jaren zeventig dat het gebruik van fossiele brandstoffen tot opwarming van de aarde leidt. Maar ondanks dat probeerde het concern herhaaldelijk publieke twijfel te zaaien over de schadelijke gevolgen voor het klimaat. Dat schrijven wetenschappers in het gerenommeerde tijdschrift Science.

In 2015 was er al onderzoek naar buiten gekomen waarin in detail werd uiteengezet hoe onderzoekers van ExxonMobil de klimaatverandering in de jaren zeventig en tachtig bestudeerden. Maar dat dit eigen onderzoek van het olieconcern zo goed was als nu blijkt, was nog niet bekend.