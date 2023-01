Laatste negen jaren zijn de warmste ooit, in 2023 mogelijk nieuw hitterecord

Delen via E-mail

De afgelopen negen jaar zijn de warmste negen jaren die ooit zijn gemeten. En elk decennium is warmer dan de tien jaar ervoor. Dit zegt de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA donderdag tijdens een presentatie van de nieuwste wereldwijde klimaatmetingen. De onderzoekers houden rekening met een nieuw mondiaal hitterecord in 2023.

"Als onze leiders over de gehele wereld niet handelen op basis van deze wetenschappelijke metingen, dan zullen onze ijskappen verder smelten, de oceanen steeds zuurder worden en het weer extremer worden", zei NASA-directeur Bill Nelson.

Hij deed zijn uitspraak tijdens de presentatie van de nieuwste mondiale meetgegevens door NASA en klimaatinstituut NOAA. "Dit is een oproep tot actie."

In beide gevallen is dat een warmterecord voor een jaar waarin het natuurlijke klimaatfenomeen La Niña plaatsvond. Deze temperatuurschommeling in de Grote Oceaan zorgt doorgaans voor een iets koeler jaar. Zonder La Niña zou 2022 op de tweede plek uitkomen.