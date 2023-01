Topman oliebedrijf gaat klimaattop Dubai leiden

De Verenigde Arabische Emiraten hebben Sultan Al Jaber aangewezen als voorzitter van de VN-klimaattop in Dubai. De 49-jarige diplomaat is bestuursvoorzitter van een nationaal oliebedrijf.

Na een moeizame klimaattop in de Egyptische badplaats Sharm-el-Sheikh is het stokje overgedragen aan de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). Vooraf werd gevreesd dat de keuze voor de VAE als gastland zou botsen met de oliebelangen van het land. Olie-inkomsten zijn belangrijk voor de Golfstaat, die 's werelds achtste olieproducent is.

De oliesector van het land heeft straks in elk geval een kort lijntje naar het centrum van de klimaatonderhandelingen. De klimaattop wordt namelijk geleid door Al Jaber, die bestuursvoorzitter van Abu Dhabi National Oil Company is.

Het nieuws komt niet helemaal als een verrassing: Al Jaber is al jaren de vaste klimaatgezant van de VAE op de klimaattoppen.

Voorzitter kan klimaattop doen slagen of mislukken

Elk jaar organiseren de Verenigde Naties een klimaattop van twee weken. Het zijn moeizame onderhandelingen, omdat bijna tweehonderd landen het eens moeten worden over onderwerpen waar de directe belangen soms tegengesteld zijn.

Daar kan het voorzitterschap vaak doorslaggevend zijn. Zo faalde de belangrijke klimaattop in Kopenhagen in 2009. Denemarken nam te weinig regie, waardoor de klimaattop verzandde in geruzie tussen landen. Die les nam Frankrijk zes jaar later ter harte door de top van Parijs niet te sluiten tot er een groot akkoord kwam.

Ook de laatste twee klimaattoppen zijn heldere voorbeelden. Glasgow in 2021 was relatief succesvol omdat de Britse voorzitter al voor de klimaattop met landen had overlegd over de kansen. Zo konden tijdens de top al snel haalbare voorstellen worden gedaan.

In Sharm-el-Sheikh ging dat afgelopen november minder soepel. Het is de bedoeling dat het gastland tijdens tekstvoorstellen aanlevert, waar landen over kunnen discussiëren. Het eerste voorstel kwam in Egypte pas na ruim een week. Die tekst bevatte bovendien veel onrealistische punten, waar landen onmogelijk mee akkoord konden gaan.

In Dubai verschuift de aandacht van 2030 naar 2035

Of dat beter zal gaan in Dubai hangt ervan af met welke opdracht Al Jaber op de klus is gezet. "Dit wordt een kritiek jaar in een kritiek decennium voor klimaatactie", zegt de kersverse voorzitter. "De Verenigde Arabische Emiraten benaderen de klimaattop met een sterk verantwoordelijkheidsgevoel en het hoogst mogelijke ambitieniveau."

In Dubai zullen onder meer de uitstootdoelen weer besproken worden. Die moeten véél ambitieuzer om het Parijsakkoord nog te laten slagen en de opwarming onder de 1,5 graden te houden. De meeste landen hebben de noodzakelijke aanscherpingen voor het jaar 2030 de afgelopen twee jaar uitgesteld, waardoor het in Dubai alweer over de doelen voor 2035 zal gaan.

