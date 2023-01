Ozonlaag herstelt volgens plan, wat helpt tegen de opwarming van de aarde

Binnen vier decennia is de ozonlaag waarschijnlijk hersteld tot de situatie van 1980, voordat het ozongat ontstond. Het herstel ligt daarmee op schema, concludeert een panel van deskundigen maandag. Het herstel van de ozonlaag kan de opwarming van de aarde beperken met zo'n 0,3 tot 0,5 graden Celsius.

In 1987 werd in het Montrealprotocol afgesproken om de uitstoot van ozonafbrekende gassen te verminderen. Dat heeft ertoe geleid dat het ozongat deze eeuw niet groter is geworden.

In 2016 is een amendement toegevoegd aan het Montrealprotocol dat het gebruik van fluorkoolwaterstoffen geleidelijk moet stopzetten. Dit zijn krachtige broeikasgassen. Volgens het panel kan het stoppen met het gebruik hiervan ook helpen de opwarming van de aarde te beperken.

Naar verwachting is het laatste ozongat - boven Antarctica - rond 2066 hersteld. In 2021 en 2019 waren er wat verschillen te zien bij de grootte van dit gat, die voornamelijk werden veroorzaakt door omstandigheden in de atmosfeer. Tussen 2040 en 2045 is de ozonlaag voor de rest van de wereld waarschijnlijk terug op de waarden van 1980 als het huidige beleid hetzelfde blijft, stelt het panel.