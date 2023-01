In de Alpen zijn de pistes groen. Waar ze toch wit zijn, is de sneeuw aangevoerd door helikopters, hoog uit de bergen. Wintersporters ervaren zo heel direct wat klimaatverandering veroorzaakt. Maar de gevolgen van dit sneeuwtekort kunnen ook op een andere manier Nederland bereiken: via de Rijn.

In de Alpen ligt momenteel ongeveer twee derde minder sneeuw dan gemiddeld over de afgelopen tien jaar, zegt professor Walter Immerzeel van de Universiteit Utrecht tegen NU.nl. Hij onderzoekt de waterhuishouding van berggebieden, en de invloed van klimaatverandering daarop.

Dat het huidige sneeuwtekort door klimaatverandering komt, is (nog) niet officieel onderzocht. Maar als je kijkt naar de extreme temperaturen die er de oorzaak van zijn, is dat wel een sterk vermoeden.

Sneeuwsmelt door winterse hittegolf

Zo had West-Europa niet alleen de warmste jaarwisseling ooit gemeten, maar werden op veel plekken ook de maandrecords voor zowel december en januari gebroken.

Opmerkelijk is dan ook niet alleen de lage sneeuwbedekking, maar ook dat deze vanaf de laatste week van december een dalende lijn vertoont. In een normale winter neemt de hoeveelheid sneeuw in de Alpen juist elke wintermaand toe om pas halverwege maart te pieken.

Wat zijn daarvan de gevolgen voor Nederland? Nederland is met de Alpen verbonden via onze grootste rivier, de Rijn, die in Zwitserland ontspringt. En uitgerekend die Zwitserse Alpen hebben de minste sneeuw. Tenminste, op dit moment, zegt Immerzeel. “Gisteren is het juist daar flink gaan sneeuwen.”

Vooral lagere Rijnafvoer in de lente

Daarom is het na de eerste week van januari nog wat voorbarig om conclusies te trekken over de hele winter. Als februari koud wordt en veel neerslag brengt, kan de sneeuwvoorraad nog flink aangevuld worden voor het echte smeltseizoen begint.

Maar als ook die late wintersneeuw uitblijft, zullen we dat in Nederland in de komende maanden merken aan lagere Rijnstanden. “Het water van de Rijn dat Nederland binnenstroomt bestaat voor 34 procent uit gesmolten sneeuw", zegt Immerzeel. "Maar dat is het gemiddelde over het hele jaar. Het aandeel is het grootst in februari en maart." Normaal gesproken bestaat de Rijn in Nederland in die maanden voor meer dan de helft uit smeltwater.

In de lente krijgen we nu waarschijnlijk dus te maken met lage Rijnafvoeren. Maar op dit moment merken we de sneeuwsmelt juist aan een stijgende Rijnafvoer, zegt hydroloog Niko Wanders, eveneens van de Universiteit Utrecht. "Al het water dat nu niet blijft liggen als sneeuw, komt eerder onze kant op. In de lente en zomer zal er vervolgens juist minder naar Nederland stromen, omdat er geen sneeuwdek ligt dat tegen die tijd kan smelten."

Zomerdroogte is meer afhankelijk van regenval

Toch hoeft dat niet te betekenen dat we direct na het laagterecord van 2022 komende zomer gelijk weer in de problemen komen. Dat komt doordat de Rijn het jaarlijkse minimum bereikt aan het einde van de zomer of het begin van de herfst. De Rijn is dan vooral een regenrivier - en dus vooral afhankelijk van de hoeveelheid regen die in de zomer nog moet vallen.