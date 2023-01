Bij minimaal 1,5 graden opwarming verdwijnt volgens studie al helft gletsjers

Bij een van de ambitieuste doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs verdwijnt in 2100 toch nog 49 procent van alle gletsjers. Mocht dat doel (1,5 graden opwarming van de aarde) niet gehaald worden en loopt de temperatuurstijging op tot bijvoorbeeld 4 graden, dan zal volgens een studie 86 procent van alle 215.000 gletsjers verdwijnen.

Die conclusie trekken onderzoekers in een van de uitgebreidste studies naar de toekomst van de gletsjers op aarde, die donderdag gepubliceerd is in het tijdschrift Science .

"Elke graad temperatuurstijging resulteert in meer smeltende en verloren gletsjers", vat coauteur Regine Hock van de Universiteiten van Oslo en Alaska het onderzoek samen. Volgens experts is het doel van het beperken tot 1,5 graden opwarming al niet meer haalbaar.

De huidige verwachting is dat de temperatuur ten opzichte van pre-industriële tijden met 2,7 graden stijgt. Als dat zo is, zijn volgens de wetenschappers vrijwel alle gletsjers in Centraal-Europa, West-Canada, de Verenigde Staten en Nieuw-Zeeland in 2100 verdwenen.