Strengere inspectie nodig bij oude windmolens: 'Slager keurt eigen vlees'

Er is beter toezicht op de veiligheid van oudere windmolens nodig, zeggen experts. Woensdag viel een bijna 25 jaar oude windturbine in Zeewolde om, waardoor duizenden kilo's aan staal op een (gelukkig verlaten) dijk belandden.

Windmolens zouden daarom moeten worden onderworpen aan een externe 'APK-keuring', vindt Gerard van Bussel, emeritus hoogleraar windenergie. Nu zijn uitbaters van windparken zelf verantwoordelijk voor een jaarlijkse veiligheidscontrole. Er is geen onafhankelijke (overheids)instantie die daar toezicht op houdt. "Het is een beetje de slager die zijn eigen vlees keurt."

Van Bussel deed acht jaar geleden al eens dezelfde oproep, nadat op verschillende plekken rotorbladen van oude windmolens waren afgebroken. Maar onafhankelijke inspecties kwamen er niet. "Je wil niet met dit soort ongelukken geconfronteerd worden", zegt hij. "Dat is ook helemaal niet nodig, als je die inspecties maar goed doet."

Volgens de hoogleraar kost het veel geld om windturbines te inspecteren, zeker bij oudere modellen. "Er zijn plekken waar je heel slecht bij kan komen. Dan moet je bijvoorbeeld zo'n toren in met röntgenapparatuur om de hele boel te scannen. Je kan je voorstellen dat dat tijd en geld kost."

Dat levert volgens Van Bussel het risico op dat uitbaters van windparken bezuinigen op de inspectie- en onderhoudskosten, waardoor de veiligheid in het geding komt. Daarom is beter toezicht nodig, zegt hij. "De beste manier is denk ik dat een onafhankelijke organisatie langskomt."

Van Bussel benadrukt dat de veiligheidszorgen vooral spelen bij oudere turbines. De windmolens in Zeewolde zijn gebouwd in 1998 door de nu niet meer bestaande fabrikant Nedwind. "Inmiddels zijn windturbinefabrikanten echt grote bedrijven geworden. Die doen hun onderhoud wel goed."

Meer dan 90 procent van alle windmolens in Nederland is gemaakt door de vier giganten Vestas, Siemens, Enercon en Nordex, blijkt uit cijfers van Windstats. De meeste windmolens zijn minder dan tien jaar oud. Veel turbines die rond de eeuwwisseling werden geplaatst, zijn al voor het einde van hun levensduur vervangen, omdat nieuwe en grotere modellen veel meer energie opleveren.

Slecht beeld van incidenten

Ook Jeroen Eskens, veiligheidsadviseur bij Antea Group, maakt zich geen zorgen over moderne windturbines. "Als je een APK zou willen doen, dan moet dat gebeuren bij oude, kleine windturbines die nog bij agrarische bedrijven staan", zegt hij. "Die zijn vaak twintig of dertig jaar oud, brengen weinig op en vormen eigenlijk alleen maar een risico."

Er is volgens Eskens ook onvoldoende zicht op incidenten met windmolens. Die worden door Europese overheden niet systematisch geregistreerd, waardoor onduidelijk is welke modellen mogelijk met problemen kampen. "Je weet eigenlijk niet voldoende of zo'n windturbine op een andere plek betrokken is bij een incident. Daardoor leer je er ook minder van. Dat is jammer."

Bij het plaatsen van windturbines wordt berekend wat het risico voor de omgeving is. Ook zijn er regels voor geluidsoverlast bij omwonenden, waardoor molens doorgaans vrij ver van woonwijken staan. Het risico dat mensen worden geraakt door brokstukken blijft daardoor zeer klein, zeggen de experts.

Windpark sinds begin geplaagd door problemen

Het was woensdag niet de eerste keer dat een molen sneuvelde in het windpark aan de Eemmeerdijk, tussen Zeewolde en Almere. Het windpark wordt al sinds de bouw in 1998 geplaagd door problemen.

Tijdens het proefdraaien kwamen direct technische problemen aan het licht. Rotorbladen moesten terug naar de fabriek vanwege haarscheurtjes die waren veroorzaakt door trillingen, meldde De Telegraaf destijds.

In 2006 sloeg het noodlot twee keer toe: één turbine ontplofte door een blikseminslag, waarbij honderden brokstukken in een akker belandden. Bij de bouw was het nog niet verplicht om bliksembeveiliging in te bouwen; nu is dat wel standaard bij alle windturbines.

Ook mast knakte al eens eerder

In hetzelfde jaar knakte bij een van de turbines al eens de mast, al viel de molen toen niet om. Uit onderzoek bleek dat bijzondere weersomstandigheden harde trillingen in een lasnaad hadden veroorzaakt, schreef de VROM-inspectie in 2007 in een rapport. Onderzoekers verwachtten dat zulke weersomstandigheden eens in de acht jaar konden voorkomen.

Er kwamen plannen om het windpark helemaal te ontmantelen. "Ze trillen de dijk kapot, lekken olie, vergen veel onderhoud, waarvoor zware machines nodig zijn, en leveren naar huidige maatstaven te weinig energie", somde De Gooi- en Eemlander op in 2007. Maar uiteindelijk bleven de windturbines toch nog meer dan vijftien jaar staan.

Wel plaatste de gemeente Zeewolde ze enige tijd onder toezicht. Daar kwam een einde aan nadat de geknakte turbine was verwijderd en er nieuwe trillingssensoren in de overige windmolens waren geplaatst, zegt een woordvoerder van de gemeente. "Toen was er geen sprake meer van een risico."

Ook in 2006 'knakte' de mast van een van de windmolens in Zeewolde al eens. Die viel toen niet om, maar werd uit voorzorg gesloopt. Foto: ANP

Turbines verdwijnen in komende jaren sowieso

Een woordvoerder van Vattenfall zegt dat de trillingssensoren nog steeds aanwezig zijn in de molens. Die hebben deze week geen alarm geslagen. Wat dan wel de oorzaak van het knakken van de molen is, is nog niet bekend. Hij was door een veiligheidssysteem al automatisch stilgezet, maar viel om voordat een monteur kon langskomen.

De resterende zestien molens (van de oorspronkelijke negentien) zijn stilgelegd. Het is nog niet bekend of ze weer worden opgestart. Dat hangt af van de bevindingen over de oorzaak van het probleem, zegt Vattenfall.

Het windpark zou in de komende jaren al worden ontmanteld, omdat de windturbines het einde van hun levensduur hebben bereikt en de vergunning afloopt.

