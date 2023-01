De recordwarmte rond de jaarwisseling maakte het nog maar eens duidelijk: door klimaatverandering zijn onze winters niet meer zoals vroeger. Daardoor blijft de kans op een Elfstedentocht afnemen. Ook 'koude' winters worden namelijk steeds zachter, en het ontbreekt al jaren aan voldoende vorst.

Halverwege december was het nog even koud, maar inmiddels is de winter weer zacht, zoals de afgelopen jaren steeds gebruikelijker is geworden. Nederlandse winters zijn gemiddeld 2,4 graden warmer dan een eeuw geleden.

Ook het aantal koudegolven neem af. Dat zijn reeksen van vijf ijsdagen, met een maximumtemperatuur onder het vriespunt, waarvan drie met strenge vorst. Dat kwam deze eeuw nog maar één keer voor: in 2012. In de twintigste eeuw waren er nog 32 koudegolven.

De kans op een Elfstedentocht neemt daardoor steeds verder af. Het KNMI schat de jaarlijkse kans op een winter met voldoende kou nu nog op 8 procent. Maar onze winter warmt nu op in een tempo van 0,4 graden per tien jaar.

Zet die trend door, dan is de kans over dertig jaar al geslonken tot 1 procent - dus één winter per eeuw met voldoende vorst om het ijs over het bijna 200 kilometer lang Elfstedentocht-traject te laten aangroeien tot de vereiste 15 centimeter dikte. Dat laat andere pechfactoren zoals sneeuwval en pandemieën nog buiten beschouwing.

'Koude winters komen in groepjes' (die óók steeds zachter worden)

Koude winters komen in groepjes, luidt een oude schaatserswijsheid. En als we kijken naar de statistieken van Nederlandse winters, klopt dat wel een beetje: 1985-1987, 1996-1997, 2010-2013.

Maar ook daar is klimaatverandering zichtbaar: de groepjes 'koude' winters worden elk decennium minder koud. Naast de gemiddelde temperatuur, hanteert het KNMI het Hellmanngetal, een maat voor de hoeveelheid vorst in een winter.

Hoe wordt het Hellmanngetal berekend? Het Hellmangetal of koudegetal is een maat voor de kou in de periode 1 november tot en met 31 maart.

Het wordt bepaald door de gemiddelde etmaaltemperaturen beneden het vriespunt op te tellen, en vervolgens het minteken weg te laten.

Hoe hoger het Hellmangetal, hoe kouder de winter.

1997 was de laatste officieel koude winter

Op basis van dit koudecijfer was 1997 de laatste officieel koude winter, en die van 1985 de laatste 'zeer koude'. Voor een officieel 'strenge winter' moeten we nog verder terug: 1963 - een winter met zeventien keer zo veel vorst als de huidige (tot nog toe).

Tussen 2010 en 2013 werden er weer enkele toertochten verreden, maar op basis van het koudegetal waren dat gewoon 'normale' winters.

En de huidige winter? Die scoort met de vorst van december een koudegetal van 20,1. Dat is volgens het KNMI nog altijd 'zacht': een Hellmanngetal onder de 40. Wel is de winter al kouder dan vorig jaar, toen het koudegetal bleef steken op 6,6 - de op zes na zachtste winter sinds 1901.